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Буря в Ровенской области повалила деревья, повредила дома и оставила без света 13 населенных пунктов

Киев • УНН

 • 187 просмотра

В Ровенской области ураган повредил кровли более 10 жилых домов в Дубенском районе и повалил деревья в Дубенском и Варашском районах. 13 населенных пунктов полностью обесточены, еще 3 – частично, без света 2553 абонента.

Буря в Ровенской области повалила деревья, повредила дома и оставила без света 13 населенных пунктов

В Ровенской области ураган повредил кровли домов, а также в Дубенском и Варашском районах есть поваленные деревья. 13 населенных пунктов Ровенской области обесточены полностью, еще 3 - частично. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, передает УНН.

Ураган пронесся над Ровенской областью. По предварительной информации, ситуация такова: в Дубенском районе более чем в 10 жилых домах повреждена кровля, кроме этого, в Дубенском и Варашском районах есть поваленные деревья. На месте работают представители ГСЧС. Люди во время непогоды травм не получили 

- говорится в сообщении.

Коваль призвал жителей области во время урагана не пренебрегать элементарными правилами безопасности. В частности, не ходить и не парковаться под линиями электропередач, большими деревьями и рекламными щитами. Не подходить и не трогать оборванные провода. В случае необходимости, обращаться к спасателям.

Впоследствии он также добавил, что по состоянию на 22:00 13 населенных пунктов Ровенской области обесточены полностью, еще 3 - частично.

Без света 2553 абонента во всех районах области. Бригады энергетиков работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в дома жителей края 

- отметил Коваль.

Напомним

Во Львове сильная буря с грозой и шквальным ветром. В частности, непогода повалила несколько деревьев, в городе фиксируются отключения света.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Ровненская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Львов
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