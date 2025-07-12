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Непогода в Харьковской области: есть погибшая и раненые, обесточены несколько населенных пунктов, в облцентре машины "плавают" по улицам

Киев • УНН

 • 1572 просмотра

В Харькове и области бушует непогода с ливнем и шквальным ветром до 20 м/с, что привело к обесточиванию населенных пунктов. Местные паблики сообщают о попадании молнии в электричку, повреждении подстанции, поваленных деревьях и крышах.

Непогода в Харьковской области: есть погибшая и раненые, обесточены несколько населенных пунктов, в облцентре машины "плавают" по улицам

В Харькове и области бушует непогода - мощный ливень и шквальный ветер до 20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова и местные Telegram-каналы.

Детали

По словам Синегубова, сейчас частично обесточена Балаклея. Борщевка и Вербовка обесточены полностью.

Будьте внимательны и осторожны вблизи деревьев и линий электропередачи. Соблюдайте правила безопасности во время пребывания на улице

- написал Синегубов.

Впоследствии он рассказал, что в результате непогоды в с. Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево, она погибла. Еще три человека пострадали в результате обвала крыши в частном доме в Салтовском районе Харькова.

Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра вызвали падение электроопор и повреждение крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев

- отметил руководитель ОВА.

Тем временем местные паблики информируют, что молния попала в электричку. Также повреждена подстанция в Харькове, из-за чего в некоторых районах города пропал свет.

Шторм срывает деревья и крыши в городе, в некоторых районах Харькова пропало водоснабжение.

"Харьков превращается в Венецию - машины плавают по улицам города", - говорится в одном из сообщений.

Напомним

Накануне на Киевщине из-за урагана, грозы, града и дождя было обесточено более 57 тысяч клиентов в шести общинах.

Также сильная гроза и шквальный ветер вызвали падение деревьев в Черкассах, затруднив движение. В Золотоношской общине ураган повредил крыши и оборвал линии электропередач, оставив все села без света.

Буря в Ровенской области повалила деревья, повредила дома и оставила без света 13 населенных пунктов07.07.25, 22:31 • 15129 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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Олег Синегубов
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