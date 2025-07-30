В Одессе горел жилой дом: пожарные спасли трех человек, кота и собаку
Киев • УНН
В Одессе спасатели ГСЧС спасли трех человек, кота и собаку во время пожара в трехэтажном жилом доме. Огонь охватил несколько квартир, но его быстро потушили, обошлось без пострадавших.
В Одессе во время пожара в жилом доме пожарные спасли трех человек, кота и собаку.
Огонь удалось быстро потушить, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Трех человек, котика и собачку спасли чрезвычайники во время пожара в трехэтажном жилом доме в Одессе
Сообщается, что пламя охватило несколько квартир на втором и третьем этажах и стремительно распространялось.
Пожарные быстро укротили огонь и не допустили его дальнейшего распространения.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. С жильцами дома работали психологи ГСЧС
Дополнение
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