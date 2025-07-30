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В Одессе горел жилой дом: пожарные спасли трех человек, кота и собаку

Киев • УНН

 • 88 просмотра

В Одессе спасатели ГСЧС спасли трех человек, кота и собаку во время пожара в трехэтажном жилом доме. Огонь охватил несколько квартир, но его быстро потушили, обошлось без пострадавших.

В Одессе горел жилой дом: пожарные спасли трех человек, кота и собаку

В Одессе во время пожара в жилом доме пожарные спасли трех человек, кота и собаку.

Огонь удалось быстро потушить, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Трех человек, котика и собачку спасли чрезвычайники во время пожара в трехэтажном жилом доме в Одессе

- сообщили в ГСЧС.

Сообщается, что пламя охватило несколько квартир на втором и третьем этажах и стремительно распространялось.

Пожарные быстро укротили огонь и не допустили его дальнейшего распространения.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. С жильцами дома работали психологи ГСЧС

- говорится в сообщении.

Дополнение

В Николаевской области пожары из экосистем возле села Баловное перекинулись на частный сектор, охватив около 20 гектаров и жилые дома в Снигиревке. Спасатели ликвидируют возгорания, возникшие из-за сильного ветра.

 В городе Балта Одесской области во время непогоды дерево упало на палатку с подростками. Один ребенок погиб, еще четверо получили травмы и были переданы медикам.

Павел Зинченко

Общество
Николаевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса