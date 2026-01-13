Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньше

Полицейские спецподразделения "Белый Ангел" помогли мужчине с домашним питомцем добраться до жены, которая эвакуировалась раньше. Об этом сообщает Нацполиция и публикует соответствующие кадры, информирует УНН.

Отмечается, что село, где проживал мужчина, находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Он оставался дома до последнего, пока война не уничтожила его дом. Тогда местный житель вынужден был покинуть жилище и отправился полевыми и лесными дорогами, забрав с собой верного пса.

Ситуация осложнялась тем, что мужчина имеет проблемы со зрением и плохо ориентируется на местности. Поэтому он заблудился. Связь часто пропадала. Лишь сигнал появлялся - он звонил и рассказывал полицейским, что видит вокруг себя, пытаясь описать местность и помочь спасти себя