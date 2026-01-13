Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньше

$43.080.09
12 января, 19:13 • 12868 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 21758 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 17340 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 18915 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 30090 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 18191 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 19782 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 41578 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 38135 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 30014 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 30077 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 35047 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 41575 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 38319 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 42793 просмотра
Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньше

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Полицейские спецподразделения "Белый Ангел" эвакуировали мужчину с собакой из прифронтового села. Он потерял дом из-за войны и заблудился, имея проблемы со зрением. Экипаж нашел их и доставил в безопасное место.

Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньше

Полицейские спецподразделения "Белый Ангел" помогли мужчине с домашним питомцем добраться до жены, которая эвакуировалась раньше. Об этом сообщает Нацполиция и публикует соответствующие кадры, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что село, где проживал мужчина, находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Он оставался дома до последнего, пока война не уничтожила его дом. Тогда местный житель вынужден был покинуть жилище и отправился полевыми и лесными дорогами, забрав с собой верного пса.

Ситуация осложнялась тем, что мужчина имеет проблемы со зрением и плохо ориентируется на местности. Поэтому он заблудился. Связь часто пропадала. Лишь сигнал появлялся - он звонил и рассказывал полицейским, что видит вокруг себя, пытаясь описать местность и помочь спасти себя

- рассказали полицейские.

Указывается, что, двигаясь по опасным участкам, под угрозой постоянных атак, экипаж "Белого Ангела" тщательно отрабатывал каждую полученную деталь, сверял ориентиры, анализировал его слова и прокладывал маршрут. В итоге экипаж нашел мужчину вместе с его собакой Матросом и вывез их в безопасное место.

Напомним

В поселке Хотов Обуховского района спасатели достали из-под завалов котенка, который десять часов находился под плитой перекрытия после российского обстрела.

В Одессе горел жилой дом: пожарные спасли трех человек, кота и собаку30.07.25, 20:30 • 4133 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Село
Животные
Война в Украине
Харьковская область