Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньше
Киев • УНН
Полицейские спецподразделения "Белый Ангел" эвакуировали мужчину с собакой из прифронтового села. Он потерял дом из-за войны и заблудился, имея проблемы со зрением. Экипаж нашел их и доставил в безопасное место.
Полицейские спецподразделения "Белый Ангел" помогли мужчине с домашним питомцем добраться до жены, которая эвакуировалась раньше. Об этом сообщает Нацполиция и публикует соответствующие кадры, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что село, где проживал мужчина, находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Он оставался дома до последнего, пока война не уничтожила его дом. Тогда местный житель вынужден был покинуть жилище и отправился полевыми и лесными дорогами, забрав с собой верного пса.
Ситуация осложнялась тем, что мужчина имеет проблемы со зрением и плохо ориентируется на местности. Поэтому он заблудился. Связь часто пропадала. Лишь сигнал появлялся - он звонил и рассказывал полицейским, что видит вокруг себя, пытаясь описать местность и помочь спасти себя
Указывается, что, двигаясь по опасным участкам, под угрозой постоянных атак, экипаж "Белого Ангела" тщательно отрабатывал каждую полученную деталь, сверял ориентиры, анализировал его слова и прокладывал маршрут. В итоге экипаж нашел мужчину вместе с его собакой Матросом и вывез их в безопасное место.
