В Полтаве мужчину отправили под домашний арест за натравливание собаки на полицейских, пса вернули семье
Киев • УНН
Владельцу собаки, который 5 декабря натравил животное на полицейских в Полтаве, сообщили о подозрении и поместили под круглосуточный домашний арест. Собаку, после проверки документов и прививок, 8 декабря передали родственнице подозреваемого.
Владельцу собаки, напавшей на полицейских в Полтаве, сообщили о подозрении и поместили под домашний арест, а самого пса вернули семье владельца, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.
Подробности
Событие произошло 5 декабря на улице Сковороды в Полтаве.
"По данным следствия, животное натравил 30-летний местный житель", - говорится в сообщении.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением служебных обязанностей). По решению суда он находится под круглосуточным домашним арестом.
По данным полиции, 8 декабря после проверки документов и наличия всех необходимых прививок, собаку, напавшую на двух сотрудников полиции, следователь передал семье, где она содержалась ранее. Животное получила родственница подозреваемого.
Во Львове полицейские выясняют обстоятельства вероятного убийства двух собак27.11.25, 15:59 • 2124 просмотра