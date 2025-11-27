Во Львове полицейские выясняют обстоятельства вероятного убийства двух собак

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Эксклюзив
13:37 • 1542 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 3872 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 9398 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 8682 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 10325 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20 • 13147 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 24865 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
27 ноября, 07:27 • 16201 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 36764 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 37124 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.3м/с
88%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения27 ноября, 04:30 • 13905 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 15042 просмотра
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 4152 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 15261 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 9086 просмотра
публикации
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 1042 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo12:37 • 9398 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 9496 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 15471 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 24865 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Женева
Европа
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 15192 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 43582 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 77473 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 93434 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 93129 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Шахед-136

Во Львове полицейские выясняют обстоятельства вероятного убийства двух собак

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Во Львове полиция расследует возможное жестокое убийство двух собак после обращения местной жительницы. Открыто уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными.

Во Львове полицейские выясняют обстоятельства вероятного убийства двух собак

В Сыховском районе Львова правоохранители открыли уголовное производство после обращения местной жительницы о возможном жестоком убийстве животных. Об этом сообщают правоохранители Львовщины, пишет УНН.

Детали

26 ноября в полицию обратилась львовянка с заявлением о вероятном жестоком убийстве двух собак. Заявление рассмотрели сотрудники отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции №2, которые сразу начали уголовное производство по ч.1 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными).

Побег львиц в Хмельницком и гибель животных: владельцу зверинца объявили подозрение19.11.25, 15:52 • 3970 просмотров

Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с возможностью конфискации животного.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

В Киеве школьник выбросил кота из окна многоэтажки: правоохранители выясняют обстоятельства жестокого обращения с животным24.11.25, 17:09 • 5003 просмотра

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Животные
Львов
Киев