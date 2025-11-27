Во Львове полицейские выясняют обстоятельства вероятного убийства двух собак
Киев • УНН
Во Львове полиция расследует возможное жестокое убийство двух собак после обращения местной жительницы. Открыто уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными.
В Сыховском районе Львова правоохранители открыли уголовное производство после обращения местной жительницы о возможном жестоком убийстве животных. Об этом сообщают правоохранители Львовщины, пишет УНН.
Детали
26 ноября в полицию обратилась львовянка с заявлением о вероятном жестоком убийстве двух собак. Заявление рассмотрели сотрудники отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции №2, которые сразу начали уголовное производство по ч.1 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными).
Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с возможностью конфискации животного.
Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
