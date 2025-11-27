$42.300.10
Ексклюзив
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
У Львові поліцейські з’ясовують обставини ймовірного вбивства двох собак

Київ • УНН

 • 82 перегляди

У Львові поліція розслідує можливе жорстоке вбивство двох собак після звернення місцевої мешканки. Відкрито кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

У Львові поліцейські з’ясовують обставини ймовірного вбивства двох собак

У Сихівському районі Львова правоохоронці відкрили кримінальне провадження після звернення місцевої мешканки про можливе жорстоке вбивство тварин. Про це повідомляють правоохоронці Львівщини, пише УНН.

Деталі

26 листопада до поліції звернулася львів’янка із заявою про ймовірне жорстоке вбивство двох собак. Заяву розглянули співробітники відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2, які одразу розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

Втеча левиць у Хмельницькому та загибель тварин: власнику звіринця оголосили підозру19.11.25, 15:52 • 3970 переглядiв

Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з можливістю конфіскації тварини.

Наразі триває досудове розслідування, під час якого правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

У Києві школяр викинув кота з вікна багатоповерхівки: правоохоронці з’ясовують обставини жорстокого поводження з твариною24.11.25, 17:09 • 5002 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Тварини
Львів
Київ