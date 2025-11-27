У Львові поліцейські з’ясовують обставини ймовірного вбивства двох собак

У Сихівському районі Львова правоохоронці відкрили кримінальне провадження після звернення місцевої мешканки про можливе жорстоке вбивство тварин. Про це повідомляють правоохоронці Львівщини, пише УНН.

Деталі

26 листопада до поліції звернулася львів’янка із заявою про ймовірне жорстоке вбивство двох собак. Заяву розглянули співробітники відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2, які одразу розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з можливістю конфіскації тварини.

Наразі триває досудове розслідування, під час якого правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

