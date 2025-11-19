$42.090.03
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 8846 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 10779 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 10261 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 12135 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10 • 14636 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 20739 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 18022 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
10:05 • 16229 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
19 листопада, 08:21 • 18864 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Втеча левиць у Хмельницькому та загибель тварин: власнику звіринця оголосили підозру

Київ • УНН

 • 2046 перегляди

Власнику приватного центру для тварин у Хмельницькому повідомлено про підозру через неналежні умови утримання. З цього закладу втекли дві левиці, що призвело до загибелі оленя, альпаки, кіз та баранів.

Втеча левиць у Хмельницькому та загибель тварин: власнику звіринця оголосили підозру

У Хмельницькому власнику приватного центру для тварин повідомили про підозру через неналежні умови утримання. Саме з цього закладу раніше втекли дві левиці, а під час інциденту загинули інші звірі — олень, альпака, кози та барани. Про це повідомили в обласній прокуратурі та Головному управлінні Національної поліції Хмельницької області, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що з 2018 року 57-річний чоловік утримував тварин різних видів у нежитлових приміщеннях, які орендував. При цьому він не мав належних дозвільних документів для облаштування притулку, ветеринарних дозволів та належних умов.

Перебування хижаків у невідповідних умовах призвело до того, що 15 листопада цього року дві левиці втекли з вольєра. Внаслідок цього загинули олень, альпака, барани, кози та соколи, які знаходилися в суміжних приміщеннях

- йдеться у повідомленні.

Власнику центру для тварин повідомили про підозру в жорстокому поводженні з тваринами (частина 3 статті 299 Кримінального кодексу), що проявилося в їх утриманні в неналежних умовах.

За ухвалою суду чоловіка відправили під цілодобовий домашній арешт. Тварин зі звіринця мають вилучити та перемістити в належні умови. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

15 листопада у Хмельницькому з вольєру приватного центру реабілітації втекли дві левиці, що призвело до загибелі кількох тварин. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. 

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Тварини
Національна поліція України
Хмельницький