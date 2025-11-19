Втеча левиць у Хмельницькому та загибель тварин: власнику звіринця оголосили підозру
Київ • УНН
Власнику приватного центру для тварин у Хмельницькому повідомлено про підозру через неналежні умови утримання. З цього закладу втекли дві левиці, що призвело до загибелі оленя, альпаки, кіз та баранів.
У Хмельницькому власнику приватного центру для тварин повідомили про підозру через неналежні умови утримання. Саме з цього закладу раніше втекли дві левиці, а під час інциденту загинули інші звірі — олень, альпака, кози та барани. Про це повідомили в обласній прокуратурі та Головному управлінні Національної поліції Хмельницької області, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що з 2018 року 57-річний чоловік утримував тварин різних видів у нежитлових приміщеннях, які орендував. При цьому він не мав належних дозвільних документів для облаштування притулку, ветеринарних дозволів та належних умов.
Перебування хижаків у невідповідних умовах призвело до того, що 15 листопада цього року дві левиці втекли з вольєра. Внаслідок цього загинули олень, альпака, барани, кози та соколи, які знаходилися в суміжних приміщеннях
Власнику центру для тварин повідомили про підозру в жорстокому поводженні з тваринами (частина 3 статті 299 Кримінального кодексу), що проявилося в їх утриманні в неналежних умовах.
За ухвалою суду чоловіка відправили під цілодобовий домашній арешт. Тварин зі звіринця мають вилучити та перемістити в належні умови. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо
15 листопада у Хмельницькому з вольєру приватного центру реабілітації втекли дві левиці, що призвело до загибелі кількох тварин. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.