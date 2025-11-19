Побег львиц в Хмельницком и гибель животных: владельцу зверинца объявили подозрение
В Хмельницком владельцу частного центра для животных сообщили о подозрении из-за ненадлежащих условий содержания. Именно из этого заведения ранее сбежали две львицы, а во время инцидента погибли другие звери — олень, альпака, козы и бараны. Об этом сообщили в областной прокуратуре и Главном управлении Национальной полиции Хмельницкой области, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что с 2018 года 57-летний мужчина содержал животных разных видов в нежилых помещениях, которые арендовал. При этом он не имел надлежащих разрешительных документов для обустройства приюта, ветеринарных разрешений и надлежащих условий.
Пребывание хищников в неподходящих условиях привело к тому, что 15 ноября этого года две львицы сбежали из вольера. В результате погибли олень, альпака, бараны, козы и соколы, которые находились в смежных помещениях
Владельцу центра для животных сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными (часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса), что проявилось в их содержании в ненадлежащих условиях.
По решению суда мужчину отправили под круглосуточный домашний арест. Животных из зверинца должны изъять и переместить в надлежащие условия. Досудебное расследование продолжается.
15 ноября в Хмельницком из вольера частного центра реабилитации сбежали две львицы, что привело к гибели нескольких животных. Прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.