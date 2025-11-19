$42.150.06
3682 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10265 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13323 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20718 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27643 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40024 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22471 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24875 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25225 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22459 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Побег львиц в Хмельницком и гибель животных: владельцу зверинца объявили подозрение

Киев • УНН

 3682 просмотра

Владельцу частного центра для животных в Хмельницком сообщено о подозрении из-за ненадлежащих условий содержания. Из этого заведения сбежали две львицы, что привело к гибели оленя, альпаки, коз и баранов.

Побег львиц в Хмельницком и гибель животных: владельцу зверинца объявили подозрение

В Хмельницком владельцу частного центра для животных сообщили о подозрении из-за ненадлежащих условий содержания. Именно из этого заведения ранее сбежали две львицы, а во время инцидента погибли другие звери — олень, альпака, козы и бараны. Об этом сообщили в областной прокуратуре и Главном управлении Национальной полиции Хмельницкой области, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с 2018 года 57-летний мужчина содержал животных разных видов в нежилых помещениях, которые арендовал. При этом он не имел надлежащих разрешительных документов для обустройства приюта, ветеринарных разрешений и надлежащих условий.

Пребывание хищников в неподходящих условиях привело к тому, что 15 ноября этого года две львицы сбежали из вольера. В результате погибли олень, альпака, бараны, козы и соколы, которые находились в смежных помещениях

- говорится в сообщении.

Владельцу центра для животных сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными (часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса), что проявилось в их содержании в ненадлежащих условиях.

По решению суда мужчину отправили под круглосуточный домашний арест. Животных из зверинца должны изъять и переместить в надлежащие условия. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

15 ноября в Хмельницком из вольера частного центра реабилитации сбежали две львицы, что привело к гибели нескольких животных. Прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. 

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Животные
Национальная полиция Украины
Хмельницкий