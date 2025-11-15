З вольєру приватного центру у Хмельницькому втекло дві левиці: прокуратура розпочала кримінальне провадження
У Хмельницькому з вольєру приватного центру реабілітації втекли дві левиці, що призвело до загибелі кількох тварин. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. Одну левицю вже виловили, пошуки іншої тривають.
У Хмельницькому з вольєру приватного центру реабілітації диких тварин вибігли дві левиці, через що на території закладу загинули кілька тварин, що перебували у суміжних вольєрах. Прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом жорстоко поводження з тваринами. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура, передає УНН.
Сьогодні, 15 листопада, з вольєру приватного центру реабілітації диких тварин у місті Хмельницькому, за невстановлених обставин, вибігли дві левиці віком близько двох років. Унаслідок інциденту на території закладу загинули кілька тварин, що перебували у суміжних вольєрах
За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом жорстоко поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України).
Прокурори проводять комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення причин і механізму втечі тварин, кола причетних осіб та надання оцінки діям посадових осіб реабілітаційного центру.
Наразі одну тварину виловлено, тривають активні дії щодо пошуку ще однієї левиці
УНН з посиланням на місцеві пабліки повідомляв, що два леви втекли з реабілітаційного центру в Хмельницькому. Одного лева вже спіймали, пошуки іншого тривають.
У патрульній поліції УНН підтвердили, що іншого лева ще розшукують.
Також у Головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області журналісту УНН повідомили, що рятувальники за допомогою дрона допомагають поліції в пошуках другого лева.