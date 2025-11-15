Из вольера частного центра в Хмельницком сбежали две львицы: прокуратура начала уголовное производство
Киев • УНН
В Хмельницком из вольера частного центра реабилитации сбежали две львицы, что привело к гибели нескольких животных. Прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Одна львица уже поймана, поиски другой продолжаются.
В Хмельницком из вольера частного центра реабилитации диких животных выбежали две львицы, из-за чего на территории заведения погибли несколько животных, находившихся в смежных вольерах. Прокуратурой начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура, передает УНН.
Сегодня, 15 ноября, из вольера частного центра реабилитации диких животных в городе Хмельницком, при неустановленных обстоятельствах, выбежали две львицы в возрасте около двух лет. В результате инцидента на территории заведения погибли несколько животных, находившихся в смежных вольерах
При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины).
Прокуроры проводят комплекс следственных действий, направленных на установление причин и механизма побега животных, круга причастных лиц и дачи оценки действиям должностных лиц реабилитационного центра.
Сейчас одно животное отловлено, продолжаются активные действия по поиску еще одной львицы
Дополнение
УНН со ссылкой на местные паблики сообщал, что два льва сбежали из реабилитационного центра в Хмельницком. Одного льва уже поймали, поиски другого продолжаются.
В патрульной полиции УНН подтвердили, что другого льва еще разыскивают.
Также в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области журналисту УНН сообщили, что спасатели с помощью дрона помогают полиции в поисках второго льва.