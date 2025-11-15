Из вольера частного центра в Хмельницком сбежали две львицы: прокуратура начала уголовное производство

$42.060.00
48.880.00
ukenru
13:07 • 4552 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
09:13 • 15050 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 19089 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 35590 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 53648 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 38987 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 34277 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 28079 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 18655 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 58281 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Минус еще 1000 оккупантов РФ: Генштаб обновил данные о потерях врага15 ноября, 05:13 • 4006 просмотра
Ученые обнаружили способ укротить тревожность, воздействуя на нейроны мозга15 ноября, 05:29 • 10583 просмотра
В Деснянском районе Киева завершили поисково-спасательные работы - ГСЧСPhoto15 ноября, 05:46 • 11072 просмотра
Атака РФ на Киев 14 ноября: число погибших возросло до 715 ноября, 07:49 • 12907 просмотра
За первые два часа заявку на получение «Зимней поддержки» оформили более 500 тыс. граждан - ЗеленскийVideo11:31 • 3000 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 58283 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 52883 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 38688 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 63287 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 291147 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Юлия Свириденко
Ханно Певкур
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Херсонская область
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 17752 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 58285 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 22720 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 39125 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 34140 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

Из вольера частного центра в Хмельницком сбежали две львицы: прокуратура начала уголовное производство

Киев • УНН

 • 754 просмотра

В Хмельницком из вольера частного центра реабилитации сбежали две львицы, что привело к гибели нескольких животных. Прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Одна львица уже поймана, поиски другой продолжаются.

Из вольера частного центра в Хмельницком сбежали две львицы: прокуратура начала уголовное производство

В Хмельницком из вольера частного центра реабилитации диких животных выбежали две львицы, из-за чего на территории заведения погибли несколько животных, находившихся в смежных вольерах. Прокуратурой начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура, передает УНН.

Сегодня, 15 ноября, из вольера частного центра реабилитации диких животных в городе Хмельницком, при неустановленных обстоятельствах, выбежали две львицы в возрасте около двух лет. В результате инцидента на территории заведения погибли несколько животных, находившихся в смежных вольерах

- говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины).

Прокуроры проводят комплекс следственных действий, направленных на установление причин и механизма побега животных, круга причастных лиц и дачи оценки действиям должностных лиц реабилитационного центра.

Сейчас одно животное отловлено, продолжаются активные действия по поиску еще одной львицы

- добавили в прокуратуре.

Дополнение

УНН со ссылкой на местные паблики сообщал, что два льва сбежали из реабилитационного центра в Хмельницком. Одного льва уже поймали, поиски другого продолжаются.

В патрульной полиции УНН подтвердили, что другого льва еще разыскивают.

Также в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области журналисту УНН сообщили, что спасатели с помощью дрона помогают полиции в поисках второго льва.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Животные
Обыск
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Хмельницкий