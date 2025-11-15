Из вольера частного центра в Хмельницком сбежали две львицы: прокуратура начала уголовное производство

В Хмельницком из вольера частного центра реабилитации диких животных выбежали две львицы, из-за чего на территории заведения погибли несколько животных, находившихся в смежных вольерах. Прокуратурой начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура, передает УНН.

