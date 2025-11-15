У Хмельницькому два леви втекли з реабілітаційного центру
Київ • УНН
Два леви втекли з реабілітаційного центру в Хмельницькому. Одного лева вже спіймали, пошуки іншого тривають.
Два леви втекли з реабілітаційного центру, що у Хмельницькому. Одного лева вже спіймали, повідомляють місцеві пабліки, передає УНН.
Деталі
"У Хмельницькому втік лев вольєру міні зоопарку на вул. Пархоменка (район Західної Окружної). Будьте обережні", - стверджують місцеві пабліки.
Згодом у пабліках уточнили, що із зоопарку втекло два леви.
"Одного вже спіймали, іншого шукають", - повідомляють Telegram-канали.
У патрульній поліції УНН підтвердили, що іншого лева ще розшукують.
Також у Головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області журналісту УНН повідомили, що рятувальники за допомогою дрона допомагають поліції в пошуках другого лева.
