В Хмельницком два льва сбежали из реабилитационного центра
Киев • УНН
Два льва сбежали из реабилитационного центра в Хмельницком. Одного льва уже поймали, поиски другого продолжаются.
Два льва сбежали из реабилитационного центра в Хмельницком. Одного льва уже поймали, сообщают местные паблики, передает УНН.
Подробности
"В Хмельницком сбежал лев из вольера мини-зоопарка на ул. Пархоменко (район Западной Окружной). Будьте осторожны", - утверждают местные паблики.
Впоследствии в пабликах уточнили, что из зоопарка сбежали два льва.
"Одного уже поймали, другого ищут", - сообщают Telegram-каналы.
В патрульной полиции УНН подтвердили, что другого льва еще разыскивают.
Также в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области журналисту УНН сообщили, что спасатели с помощью дрона помогают полиции в поисках второго льва.
