Пес Миша, которого не пустили в укрытие на метро "Теремки", обрел семью - волонтерка

$42.080.01
48.980.00
ukenru
20:50 • 290 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
18:17 • 10050 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
17:29 • 18002 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
16:15 • 18852 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 24045 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 27270 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 41696 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 20287 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 37911 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17240 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 24437 просмотра
На Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум и мгновенно сбежал в Венгрию31 октября, 12:27 • 4702 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 29904 просмотра
В Житомирской области два автомобиля подорвались на взрывных устройствах, есть погибшие и раненыеPhoto15:37 • 4192 просмотра
Венесуэла запросила у россии, Китая и Ирана срочную военную поддержку на фоне возможного конфликта с США17:42 • 11959 просмотра
публикации
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 29952 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 41699 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 37912 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto31 октября, 10:39 • 40520 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 47034 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Руслан Кравченко
Геннадий Труханов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Иран
Реклама
УНН Lite
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 29952 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 24464 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 33836 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 66155 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 70002 просмотра
Актуальное
Техника
Вашингтон Пост
Отопление
Крылатая ракета Storm Shadow
R-360 Нептун

Пес Миша, которого не пустили в укрытие на метро "Теремки", обрел семью - волонтерка

Киев • УНН

 • 1160 просмотра

Пес Миша, которого не пустили в укрытие на станции метро "Теремки" во время воздушной тревоги, нашел новую семью. Об этом сообщила волонтер Снежана из организации Защита животных "Плюшка".

Пес Миша, которого не пустили в укрытие на метро "Теремки", обрел семью - волонтерка

Пес Миша, которого во время воздушной тревоги не пустили в укрытие на станции метро "Теремки", обрел новую семью и получил дом. Об этом сообщила волонтер Снежана из организации Защита животных "Плюшка", пишет УНН.

Подробности

Пес Миша из метро Теремки. Когда Мишу не пустили в метро во время воздушной тревоги, мы заступились за него — и о Мише узнал, кажется, весь мир. Из-за угрозы отравления было принято решение немедленно забрать его с улицы — и мы это сделали, несмотря на все сложности

- говорится в сообщении.

Сообщается, что для безопасности пса Мишу передали в Patron Pet Center. Центр адопции заботился о собаке и занимался поиском новой семьи для четвероногого подопечного.

Чтобы выбрать для Миши лучший дом, к процессу присоединились другие зоозащитные организации. И сейчас принято единственное правильное решение — Миша в новой семье! Совместная работа волонтеров и зоозащитников сделала Мишу счастливым. Он и не мечтал когда-то спать на диване, когда лежал возле метро…

- написала Снежана на своей странице в Instagram.

Дополнение

Песику Мише, который много лет прятался от обстрелов на станции метро "Теремки", было отказано во входе после жалобы мужчины, которого в Киеве знают как догхантера. Зоозащитники призвали киевлян заступиться за животное, подчеркивая его право находиться в укрытии.

В столичном метрополитене отреагировали на информацию о недопуске пса Миши на станцию метро "Теремки" во время воздушной тревоги, заявив, что пес не беспризорный и у него есть хозяйка, добавив, что Мишу уже впускали в подземку во время одной из тревог после жалобы. Об этом сообщили в Киевском метрополитене.

Друзья, хотим объяснить ситуацию, которая вызвала столько эмоций. Миша - не беспризорный песик. У него есть бабушка-хозяйка, которая торгует цветами неподалеку от станции. Уже длительное время Миша во время каждой воздушной тревоги спускается в укрытие. Можно сказать, он проявляет большую сознательность, чем некоторые люди, потому что никогда не пренебрегает безопасностью. За это время он стал настоящим талисманом "Теремков". Многие жители района и все смены работников метрополитена его хорошо знают. И однажды, учитывая обращение, Мишу не впустили. Нам жаль за эту ситуацию. Но важное уточнение - уже той же ночью он зашел в метро

- говорится в сообщении.  

Павел Зинченко

Общество
Животные
Воздушная тревога
Война в Украине
Киевский метрополитен
благотворительность
Киев