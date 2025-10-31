Пес Миша, которого не пустили в укрытие на метро "Теремки", обрел семью - волонтерка

Пес Миша, которого во время воздушной тревоги не пустили в укрытие на станции метро "Теремки", обрел новую семью и получил дом. Об этом сообщила волонтер Снежана из организации Защита животных "Плюшка", пишет УНН.

Подробности

Пес Миша из метро Теремки. Когда Мишу не пустили в метро во время воздушной тревоги, мы заступились за него — и о Мише узнал, кажется, весь мир. Из-за угрозы отравления было принято решение немедленно забрать его с улицы — и мы это сделали, несмотря на все сложности - говорится в сообщении.

Сообщается, что для безопасности пса Мишу передали в Patron Pet Center. Центр адопции заботился о собаке и занимался поиском новой семьи для четвероногого подопечного.

Чтобы выбрать для Миши лучший дом, к процессу присоединились другие зоозащитные организации. И сейчас принято единственное правильное решение — Миша в новой семье! Совместная работа волонтеров и зоозащитников сделала Мишу счастливым. Он и не мечтал когда-то спать на диване, когда лежал возле метро… - написала Снежана на своей странице в Instagram.

Дополнение

Песику Мише, который много лет прятался от обстрелов на станции метро "Теремки", было отказано во входе после жалобы мужчины, которого в Киеве знают как догхантера. Зоозащитники призвали киевлян заступиться за животное, подчеркивая его право находиться в укрытии.

В столичном метрополитене отреагировали на информацию о недопуске пса Миши на станцию метро "Теремки" во время воздушной тревоги, заявив, что пес не беспризорный и у него есть хозяйка, добавив, что Мишу уже впускали в подземку во время одной из тревог после жалобы. Об этом сообщили в Киевском метрополитене.