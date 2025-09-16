Відмовилися впускати на “Теремки” під час тривоги: столичний метрополітен пояснив ситуацію з псом Мішею

$41.230.05
Ексклюзив
15:22 • 4936 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
14:08 • 7296 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
10:17 • 21992 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 36163 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 21038 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 33874 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 33575 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15894 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 36620 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
16 вересня, 06:54 • 23620 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
15:22 • 4958 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 11790 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 36180 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 33882 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру16 вересня, 08:08 • 33584 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Сі Цзіньпін
Христя Фріланд
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Державний кордон України
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
The Guardian
TikTok
Financial Times
The Washington Post
Економіст (журнал)

Відмовилися впускати на “Теремки” під час тривоги: столичний метрополітен пояснив ситуацію з псом Мішею

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Київський метрополітен відреагував на інформацію про недопуск пса Міші на станцію "Теремки" під час повітряної тривоги, заявивши, що пес не безпритульний і має власницю. Після скарги Мішу одного разу не впустили, але вже тієї ж ночі він зайшов у метро.

Відмовилися впускати на “Теремки” під час тривоги: столичний метрополітен пояснив ситуацію з псом Мішею

У столичному метрополітені відреагували на інформацію щодо недопуску пса Міші на станцію метро "Теремки" під час повітряної тривоги, заявивши, що пес не безпритульний і у нього є власниця, додавши, що Мішу вже впускали до підземки під час однієї з тривог після скарги. Про це повідомили у Київському метрополітені, передає УНН.

Друзі, хочемо пояснити ситуацію, яка викликала стільки емоцій. Міша - не безпритульний песик. У нього є бабуся-власниця, яка торгує квітами неподалік станції. Уже тривалий час Міша під час кожної повітряної тривоги спускається в укриття. Можна сказати, він проявляє більшу свідомість, ніж деякі люди, бо ніколи не нехтує безпекою. За цей час він став справжнім талісманом "Теремків". Багато мешканців району та усі зміни працівників метрополітену його добре знають 

- йдеться в повідомленні.

У метрополітені зазначили, що нещодавно дійсно отримали скаргу щодо "безпритульної собаки на станції".

І одного разу, зважаючи на звернення, Мішу не впустили. Нам прикро за цю ситуацію. Але важливе уточнення - вже тієї ж ночі він зайшов у метро. До речі, Міша - не єдина тварина, яку знають наші пасажири. Напевно, ви чули і про гусака біля "Деміївської". Він на станцію не заходить, але регулярно прогулюється підземним переходом поруч 

- додали в метрополітені.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що песику Міші, який багато років ховався від обстрілів на станції метро "Теремки", відмовлено у вході після скарги чоловіка. Зоозахисники закликають киян заступитися за тварину, наголошуючи на її праві перебувати в укритті.

Павло Башинський

