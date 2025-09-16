Відмовилися впускати на “Теремки” під час тривоги: столичний метрополітен пояснив ситуацію з псом Мішею

У столичному метрополітені відреагували на інформацію щодо недопуску пса Міші на станцію метро "Теремки" під час повітряної тривоги, заявивши, що пес не безпритульний і у нього є власниця, додавши, що Мішу вже впускали до підземки під час однієї з тривог після скарги. Про це повідомили у Київському метрополітені, передає УНН.

Друзі, хочемо пояснити ситуацію, яка викликала стільки емоцій. Міша - не безпритульний песик. У нього є бабуся-власниця, яка торгує квітами неподалік станції. Уже тривалий час Міша під час кожної повітряної тривоги спускається в укриття. Можна сказати, він проявляє більшу свідомість, ніж деякі люди, бо ніколи не нехтує безпекою. За цей час він став справжнім талісманом "Теремків". Багато мешканців району та усі зміни працівників метрополітену його добре знають - йдеться в повідомленні.

У метрополітені зазначили, що нещодавно дійсно отримали скаргу щодо "безпритульної собаки на станції".

І одного разу, зважаючи на звернення, Мішу не впустили. Нам прикро за цю ситуацію. Але важливе уточнення - вже тієї ж ночі він зайшов у метро. До речі, Міша - не єдина тварина, яку знають наші пасажири. Напевно, ви чули і про гусака біля "Деміївської". Він на станцію не заходить, але регулярно прогулюється підземним переходом поруч - додали в метрополітені.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що песику Міші, який багато років ховався від обстрілів на станції метро "Теремки", відмовлено у вході після скарги чоловіка. Зоозахисники закликають киян заступитися за тварину, наголошуючи на її праві перебувати в укритті.