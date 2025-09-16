Отказались впускать на "Теремки" во время тревоги: столичный метрополитен объяснил ситуацию с псом Мишей

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
15:22 • 6838 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 9224 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 22974 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 37446 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 21640 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 34610 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 34245 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15956 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 36740 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
16 сентября, 06:54 • 23671 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
Популярные новости
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий16 сентября, 06:42 • 20570 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16 сентября, 07:02 • 28337 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico16 сентября, 07:25 • 33259 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 17627 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto12:18 • 12731 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 12337 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура16 сентября, 08:08 • 34245 просмотра
Отказались впускать на "Теремки" во время тревоги: столичный метрополитен объяснил ситуацию с псом Мишей

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Киевский метрополитен отреагировал на информацию о недопуске пса Миши на станцию "Теремки" во время воздушной тревоги, заявив, что пес не бездомный и имеет хозяйку. После жалобы Мишу однажды не впустили, но уже той же ночью он зашел в метро.

Отказались впускать на "Теремки" во время тревоги: столичный метрополитен объяснил ситуацию с псом Мишей

В столичном метрополитене отреагировали на информацию о недопуске пса Миши на станцию метро "Теремки" во время воздушной тревоги, заявив, что пес не бездомный и у него есть хозяйка, добавив, что Мишу уже впускали в подземку во время одной из тревог после жалобы. Об этом сообщили в Киевском метрополитене, передает УНН.

Друзья, хотим объяснить ситуацию, которая вызвала столько эмоций. Миша - не бездомный песик. У него есть бабушка-хозяйка, которая торгует цветами неподалеку от станции. Уже долгое время Миша во время каждой воздушной тревоги спускается в укрытие. Можно сказать, он проявляет больше сознательности, чем некоторые люди, потому что никогда не пренебрегает безопасностью. За это время он стал настоящим талисманом "Теремков". Многие жители района и все смены работников метрополитена его хорошо знают 

- говорится в сообщении.

В метрополитене отметили, что недавно действительно получили жалобу относительно "бездомной собаки на станции".

И однажды, учитывая обращение, Мишу не впустили. Нам жаль за эту ситуацию. Но важное уточнение - уже той же ночью он зашел в метро. Кстати, Миша - не единственное животное, которое знают наши пассажиры. Наверное, вы слышали и о гусе возле "Демеевской". Он на станцию не заходит, но регулярно прогуливается по подземному переходу рядом 

- добавили в метрополитене.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что песику Мише, который много лет прятался от обстрелов на станции метро "Теремки", отказано во входе после жалобы мужчины. Зоозащитники призывают киевлян заступиться за животное, подчеркивая его право находиться в укрытии.

Павел Башинский

ОбществоКиев
Киевский метрополитен