Отказались впускать на "Теремки" во время тревоги: столичный метрополитен объяснил ситуацию с псом Мишей

В столичном метрополитене отреагировали на информацию о недопуске пса Миши на станцию метро "Теремки" во время воздушной тревоги, заявив, что пес не бездомный и у него есть хозяйка, добавив, что Мишу уже впускали в подземку во время одной из тревог после жалобы. Об этом сообщили в Киевском метрополитене, передает УНН.

Друзья, хотим объяснить ситуацию, которая вызвала столько эмоций. Миша - не бездомный песик. У него есть бабушка-хозяйка, которая торгует цветами неподалеку от станции. Уже долгое время Миша во время каждой воздушной тревоги спускается в укрытие. Можно сказать, он проявляет больше сознательности, чем некоторые люди, потому что никогда не пренебрегает безопасностью. За это время он стал настоящим талисманом "Теремков". Многие жители района и все смены работников метрополитена его хорошо знают