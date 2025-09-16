Отказались впускать на "Теремки" во время тревоги: столичный метрополитен объяснил ситуацию с псом Мишей
Киев • УНН
Киевский метрополитен отреагировал на информацию о недопуске пса Миши на станцию "Теремки" во время воздушной тревоги, заявив, что пес не бездомный и имеет хозяйку. После жалобы Мишу однажды не впустили, но уже той же ночью он зашел в метро.
В столичном метрополитене отреагировали на информацию о недопуске пса Миши на станцию метро "Теремки" во время воздушной тревоги, заявив, что пес не бездомный и у него есть хозяйка, добавив, что Мишу уже впускали в подземку во время одной из тревог после жалобы. Об этом сообщили в Киевском метрополитене, передает УНН.
Друзья, хотим объяснить ситуацию, которая вызвала столько эмоций. Миша - не бездомный песик. У него есть бабушка-хозяйка, которая торгует цветами неподалеку от станции. Уже долгое время Миша во время каждой воздушной тревоги спускается в укрытие. Можно сказать, он проявляет больше сознательности, чем некоторые люди, потому что никогда не пренебрегает безопасностью. За это время он стал настоящим талисманом "Теремков". Многие жители района и все смены работников метрополитена его хорошо знают
В метрополитене отметили, что недавно действительно получили жалобу относительно "бездомной собаки на станции".
И однажды, учитывая обращение, Мишу не впустили. Нам жаль за эту ситуацию. Но важное уточнение - уже той же ночью он зашел в метро. Кстати, Миша - не единственное животное, которое знают наши пассажиры. Наверное, вы слышали и о гусе возле "Демеевской". Он на станцию не заходит, но регулярно прогуливается по подземному переходу рядом
Напомним
Ранее УНН сообщал, что песику Мише, который много лет прятался от обстрелов на станции метро "Теремки", отказано во входе после жалобы мужчины. Зоозащитники призывают киевлян заступиться за животное, подчеркивая его право находиться в укрытии.