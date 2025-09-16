Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисники
Київ • УНН
Песику Міші, який багато років ховався від обстрілів на станції метро "Теремки", відмовлено у вході після скарги чоловіка. Зоозахисники закликають киян заступитися за тварину, наголошуючи на її праві перебувати в укритті.
Станція метро "Теремки" у Києві більше не впускає песика Мішу під час обстрілів, через скаргу чоловіка. Про це повідомляють зоозахисники в Instagram, пише УНН.
Деталі
Пес Міша живе біля станції метро "Теремки" багато років. Його знають усі місцеві мешканці та доглядають. Кожну тривогу він дуже боїться обстрілів і завжди спускався в метро, щоб сховатись та пережити небезпеку.
Але один пан (якого знають в Києві, як догхантера вбивцю тварин) поскаржилася, що собака йому заважає
Зазначається, що через цю скаргу працівники станції заборонили пускати Мішу до метро під час тривог. Учора він стояв під дверима, і його не пустили. Більше того - вигнали!
Зоозахисники просять киян заступитися за песика Мішу.
Він теж хоче жити, він теж боїться обстрілів! Міша дуже спокійний пес, ніколи нікого не образив. Лише його самого постійно ображають. Тварина має право на життя. Тим паче, з тваринами офіційно дозволено перебувати в укриттях! Це ганьба — під час війни замість доброти виганяти собаку під обстріли! Ми вимагаємо дозволити Міші спускатися в метро
Журналісти УНН спробували зв’язатися з метрополітеном, але метро не виходять на звязок.
Згодом під постом зоозахисників з'явилась відповідь від представників столичного метрополітена.
"Добрий день! Дякуємо за інформацію. Зʼясовуємо деталі та обставини. Трішки пізніше напишемо вам", - йдеться у повідомленні.
