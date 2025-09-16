$41.230.05
12:18
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисники

Київ • УНН

 1696 перегляди

Песику Міші, який багато років ховався від обстрілів на станції метро "Теремки", відмовлено у вході після скарги чоловіка. Зоозахисники закликають киян заступитися за тварину, наголошуючи на її праві перебувати в укритті.

Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисники

Станція метро "Теремки" у Києві більше не впускає песика Мішу під час обстрілів, через скаргу чоловіка. Про це повідомляють зоозахисники в Instagram, пише УНН.

Деталі

Пес Міша живе біля станції метро "Теремки" багато років. Його знають усі місцеві мешканці та доглядають. Кожну тривогу він дуже боїться обстрілів і завжди спускався в метро, щоб сховатись та пережити небезпеку.

Але один пан (якого знають в Києві, як догхантера вбивцю тварин) поскаржилася, що собака йому заважає

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через цю скаргу працівники станції заборонили пускати Мішу до метро під час тривог. Учора він стояв під дверима, і його не пустили. Більше того - вигнали!

Зоозахисники просять киян заступитися за песика Мішу.

Він теж хоче жити, він теж боїться обстрілів! Міша дуже спокійний пес, ніколи нікого не образив. Лише його самого постійно ображають. Тварина має право на життя. Тим паче, з тваринами офіційно дозволено перебувати в укриттях! Це ганьба — під час війни замість доброти виганяти собаку під обстріли! Ми вимагаємо дозволити Міші спускатися в метро

- закликали зоозахисники.

Журналісти УНН спробували зв’язатися з метрополітеном, але метро не виходять на звязок.

Згодом під постом зоозахисників з'явилась відповідь від представників столичного метрополітена.

"Добрий день! Дякуємо за інформацію. Зʼясовуємо деталі та обставини. Трішки пізніше напишемо вам", - йдеться у повідомленні.

Суд залишив вирок: вбивця собаки проведе за гратами 7,5 років11.08.25, 18:38 • 3534 перегляди

Ольга Розгон

