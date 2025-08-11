Суд залишив вирок: вбивця собаки проведе за гратами 7,5 років
Київ • УНН
Київський апеляційний суд залишив без змін вирок 31-річному чоловіку, який жорстоко поводився з безпритульною собакою, що призвело до її смерті. Засуджений проведе у в’язниці 7,5 років, незважаючи на спробу перекваліфікувати злочин і зменшити покарання, повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.
Деталі
За участі прокурорів Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Дніпровського районного суду, яким 31-річного киянина визнано винним у жорстокому поводженні з безпритульною собакою, що призвело до загибелі тварини (ч. 3 ст. 299 КК України).
Адвокат та засуджений просили суд перекваліфікувати дії підсудного та призначити йому покарання у виді 2-х років позбавлення волі, втім ухвалою Київського апеляційного суду вирок суду першої інстанції залишено без змін.
Нагадаємо
Чоловік, який жив зі співмешканкою, двома її синами та спільною 11-місячною донькою, привів до квартири безпритульну собаку Мілку. Під час сімейного конфлікту, він вирішив зігнати злість на тварині. Спочатку він кинув тварину об бетонні сходи, після чого добив ногами. Від отриманих травм собака загинула, що підтверджено проведеними експертизами. Кадри жорстокого поводження з твариною зафіксували камери спостереження у будинку.