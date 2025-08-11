Суд оставил приговор: убийца собаки проведет за решеткой 7,5 лет
Киев • УНН
Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор 31-летнему мужчине, который жестоко обращался с бездомной собакой, что привело к ее смерти. Осужденный проведет в тюрьме 7,5 лет, несмотря на попытку переквалифицировать преступление и уменьшить наказание, сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
Детали
При участии прокуроров Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Днепровского районного суда, которым 31-летний киевлянин признан виновным в жестоком обращении с бездомной собакой, что привело к гибели животного (ч. 3 ст. 299 УК Украины).
Адвокат и осужденный просили суд переквалифицировать действия подсудимого и назначить ему наказание в виде 2-х лет лишения свободы, однако определением Киевского апелляционного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.
Напомним
Мужчина, который жил с сожительницей, двумя ее сыновьями и общей 11-месячной дочерью, привел в квартиру бездомную собаку Милку. Во время семейного конфликта, он решил согнать злость на животном. Сначала он бросил животное об бетонную лестницу, после чего добил ногами. От полученных травм собака погибла, что подтверждено проведенными экспертизами. Кадры жестокого обращения с животным зафиксировали камеры наблюдения в доме.