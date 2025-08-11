Суд оставил приговор: убийца собаки проведет за решеткой 7,5 лет

$41.390.07
Эксклюзив
16:37 • 3312 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 27209 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 77557 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 89278 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 60608 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 118151 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 122054 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 104209 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 72217 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 122350 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT11 августа, 06:46 • 109401 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине11 августа, 08:11 • 50092 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 79483 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения11 августа, 10:29 • 52050 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 69573 просмотра
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 3370 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 27257 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 77616 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 70378 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 80283 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Польша
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 77616 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 101394 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 216448 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 364115 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 266214 просмотра
Хранитель
Financial Times
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Холм

Суд оставил приговор: убийца собаки проведет за решеткой 7,5 лет

Киев • УНН

 • 1820 просмотра

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор мужчине, который жестоко убил бездомную собаку. Осужденный проведет в тюрьме 7,5 лет, несмотря на попытку уменьшить наказание.

Суд оставил приговор: убийца собаки проведет за решеткой 7,5 лет

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор 31-летнему мужчине, который жестоко обращался с бездомной собакой, что привело к ее смерти. Осужденный проведет в тюрьме 7,5 лет, несмотря на попытку переквалифицировать преступление и уменьшить наказание, сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

При участии прокуроров Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Днепровского районного суда, которым 31-летний киевлянин признан виновным в жестоком обращении с бездомной собакой, что привело к гибели животного (ч. 3 ст. 299 УК Украины).

Адвокат и осужденный просили суд переквалифицировать действия подсудимого и назначить ему наказание в виде 2-х лет лишения свободы, однако определением Киевского апелляционного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Напомним

Мужчина, который жил с сожительницей, двумя ее сыновьями и общей 11-месячной дочерью, привел в квартиру бездомную собаку Милку. Во время семейного конфликта, он решил согнать злость на животном. Сначала он бросил животное об бетонную лестницу, после чего добил ногами. От полученных травм собака погибла, что подтверждено проведенными экспертизами. Кадры жестокого обращения с животным зафиксировали камеры наблюдения в доме.

Алена Уткина

