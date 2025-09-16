$41.230.05
10:17 • 8282 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 17547 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 12270 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 19367 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 22291 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 13706 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 29148 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 23021 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 58583 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 67751 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитники

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Песику Мише, который много лет прятался от обстрелов на станции метро "Теремки", отказано во входе после жалобы мужчины. Зоозащитники призывают киевлян заступиться за животное, подчеркивая его право находиться в укрытии.

Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитники

Станция метро "Теремки" в Киеве больше не впускает собаку Мишу во время обстрелов из-за жалобы мужчины. Об этом сообщают зоозащитники в Instagram, пишет УНН.

Подробности

Пес Миша живет возле станции метро "Теремки" много лет. Его знают все местные жители и ухаживают за ним. Каждую тревогу он очень боится обстрелов и всегда спускался в метро, чтобы спрятаться и пережить опасность.

Но один господин (которого знают в Киеве как догхантера-убийцу животных) пожаловался, что собака ему мешает

- говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этой жалобы работники станции запретили пускать Мишу в метро во время тревог. Вчера он стоял под дверью, и его не пустили. Более того – выгнали!

Зоозащитники просят киевлян заступиться за собаку Мишу.

Он тоже хочет жить, он тоже боится обстрелов! Миша очень спокойный пес, никогда никого не обидел. Только его самого постоянно обижают. Животное имеет право на жизнь. Тем более, с животными официально разрешено находиться в укрытиях! Это позор — во время войны вместо доброты выгонять собаку под обстрелы! Мы требуем разрешить Мише спускаться в метро

- призвали зоозащитники.

Журналисты УНН попытались связаться с метрополитеном, но метро не выходит на связь.

Ольга Розгон

