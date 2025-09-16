Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитники
Песику Мише, который много лет прятался от обстрелов на станции метро "Теремки", отказано во входе после жалобы мужчины. Зоозащитники призывают киевлян заступиться за животное, подчеркивая его право находиться в укрытии.
Станция метро "Теремки" в Киеве больше не впускает собаку Мишу во время обстрелов из-за жалобы мужчины. Об этом сообщают зоозащитники в Instagram, пишет УНН.
Подробности
Пес Миша живет возле станции метро "Теремки" много лет. Его знают все местные жители и ухаживают за ним. Каждую тревогу он очень боится обстрелов и всегда спускался в метро, чтобы спрятаться и пережить опасность.
Но один господин (которого знают в Киеве как догхантера-убийцу животных) пожаловался, что собака ему мешает
Отмечается, что из-за этой жалобы работники станции запретили пускать Мишу в метро во время тревог. Вчера он стоял под дверью, и его не пустили. Более того – выгнали!
Зоозащитники просят киевлян заступиться за собаку Мишу.
Он тоже хочет жить, он тоже боится обстрелов! Миша очень спокойный пес, никогда никого не обидел. Только его самого постоянно обижают. Животное имеет право на жизнь. Тем более, с животными официально разрешено находиться в укрытиях! Это позор — во время войны вместо доброты выгонять собаку под обстрелы! Мы требуем разрешить Мише спускаться в метро
Журналисты УНН попытались связаться с метрополитеном, но метро не выходит на связь.
