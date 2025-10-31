Пес Міша, якого не пустили в укриття на метро "Теремки", отримав родину - волонтерка

Пес Міша, якого під час повітряної тривоги не пустили до укриття на станції метро "Теремки", отримав нову родину і отримав дім. Про це повідомила волонтерка Сніжана з організації Захист тварин "Плюшка", пише УНН.

Пес Міша з метро Теремки. Коли Мішу не впустили в метро під час повітряної тривоги, ми заступилися за нього — і про Мішу дізнався, здається, весь світ. Через загрозу отруєння було прийнято рішення негайно забрати його з вулиці — і ми це зробили, попри всі складнощі

Повідомляється, що для безпеки пса Мішу передали до Patron Pet Center. Центр адопції піклувався про собаку й займався пошуком нової родини для чотириногого підопічного.

Щоб обрати для Міші найкращий дім, до процесу долучилися інші зоозахисні організації.І зараз прийнято єдине правильне рішення — Міша у новій родині! Спільна робота волонтерів і зоозахисників зробила Мішу щасливим. Він і не мріяв колись спати на дивані, коли лежав біля метро…

Песику Міші, який багато років ховався від обстрілів на станції метро "Теремки", було відмовлено у вході після скарги чоловіка, якого у Києві знають, як догхантера. Зоозахисники закликали киян заступитися за тварину, наголошуючи на її праві перебувати в укритті.

У столичному метрополітені відреагували на інформацію щодо недопуску пса Міші на станцію метро "Теремки" під час повітряної тривоги, заявивши, що пес не безпритульний і у нього є власниця, додавши, що Мішу вже впускали до підземки під час однієї з тривог після скарги. Про це повідомили у Київському метрополітені.

Друзі, хочемо пояснити ситуацію, яка викликала стільки емоцій. Міша - не безпритульний песик. У нього є бабуся-власниця, яка торгує квітами неподалік станції. Уже тривалий час Міша під час кожної повітряної тривоги спускається в укриття. Можна сказати, він проявляє більшу свідомість, ніж деякі люди, бо ніколи не нехтує безпекою. За цей час він став справжнім талісманом "Теремків". Багато мешканців району та усі зміни працівників метрополітену його добре знають. І одного разу, зважаючи на звернення, Мішу не впустили. Нам прикро за цю ситуацію. Але важливе уточнення - вже тієї ж ночі він зайшов у метро