У Києві школяр викинув кота з вікна багатоповерхівки: правоохоронці з’ясовують обставини жорстокого поводження з твариною
Київ • УНН
У Святошинському районі Києва поліція розслідує загибель кота, якого, за повідомленнями соцмереж, викинув з вікна 11-річний школяр. Ювенальні поліцейські встановлюють обставини події та спілкуються з неповнолітнім та його батьками.
У Святошинському районі столиці поліція розслідує смерть кота, якого, за повідомленнями соцмереж, викинув з вікна 11-річний школяр. На місці працюють ювенальні поліцейські, ведеться перевірка обставин події. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
Столичні правоохоронці встановлюють обставини жорстокого поводження з твариною. Про подію поліцейським стало відомо сьогодні із соціальних мереж
Так, в одному з телеграм-каналів з’явилась інформація про те, що 11-річний школяр викинув кота своєї сусідки з вікна багатоповерхівки у Святошинському районі. Від отриманих ушкоджень тварина загинула.
Наразі на місці знаходяться ювенальні поліцейські, які спілкуються із неповнолітнім та його батьками. За вказаним фактом триває перевірка, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Била і жорстоко кидала об землю: у Миколаєві правоохоронці проводять перевірку жорсткого поводження із собакою13.11.25, 10:09 • 2590 переглядiв