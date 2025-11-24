В Киеве школьник выбросил кота из окна многоэтажки: правоохранители выясняют обстоятельства жестокого обращения с животным
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева полиция расследует гибель кота, которого, по сообщениям соцсетей, выбросил из окна 11-летний школьник. Ювенальные полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и общаются с несовершеннолетним и его родителями.
В Святошинском районе столицы полиция расследует смерть кота, которого, по сообщениям соцсетей, выбросил из окна 11-летний школьник. На месте работают ювенальные полицейские, ведется проверка обстоятельств происшествия. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства жестокого обращения с животным. О происшествии полицейским стало известно сегодня из социальных сетей
Так, в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что 11-летний школьник выбросил кота своей соседки из окна многоэтажки в Святошинском районе. От полученных повреждений животное погибло.
Сейчас на месте находятся ювенальные полицейские, которые общаются с несовершеннолетним и его родителями. По указанному факту проводится проверка, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
