14:30 • 3496 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
14:00 • 9526 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
13:47 • 16085 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
13:20 • 18057 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 13876 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12652 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10982 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9230 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10272 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11256 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
13:47 • 16098 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:20 • 18068 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
24 ноября, 07:12 • 39104 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
23 ноября, 09:30 • 64802 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 142308 просмотра
В Киеве школьник выбросил кота из окна многоэтажки: правоохранители выясняют обстоятельства жестокого обращения с животным

Киев • УНН

 • 558 просмотра

В Святошинском районе Киева полиция расследует гибель кота, которого, по сообщениям соцсетей, выбросил из окна 11-летний школьник. Ювенальные полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и общаются с несовершеннолетним и его родителями.

В Киеве школьник выбросил кота из окна многоэтажки: правоохранители выясняют обстоятельства жестокого обращения с животным

В Святошинском районе столицы полиция расследует смерть кота, которого, по сообщениям соцсетей, выбросил из окна 11-летний школьник. На месте работают ювенальные полицейские, ведется проверка обстоятельств происшествия. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства жестокого обращения с животным. О происшествии полицейским стало известно сегодня из социальных сетей

- говорится в сообщении.

Так, в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что 11-летний школьник выбросил кота своей соседки из окна многоэтажки в Святошинском районе. От полученных повреждений животное погибло.

Сейчас на месте находятся ювенальные полицейские, которые общаются с несовершеннолетним и его родителями. По указанному факту проводится проверка, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Ольга Розгон

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Животные
Социальная сеть
Национальная полиция Украины
Киев