07:35
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 11267 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
03:46 • 15081 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 14585 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 13405 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 51779 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 77353 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71585 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 72412 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 63686 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Била и жестоко бросала о землю: в Николаеве правоохранители проводят проверку жестокого обращения с собакой

Киев • УНН

 • 968 просмотра

В Николаеве очевидцы засняли, как женщина резко дергала животное за поводок и бросала о землю. Правоохранители начали проверку после распространения видео в соцсетях.

Била и жестоко бросала о землю: в Николаеве правоохранители проводят проверку жестокого обращения с собакой

В Николаеве очевидцы сняли на видео, как женщина издевается над собакой – она резко дергала животное за поводок и жестоко бросала его о землю. Правоохранители начали проверку после распространения в соцсетях соответствующего видео. Об этом информирует УНН со ссылкой на полицию.

Подробности

Известно, что инцидент произошел на территории микрорайона Намыв. В Николаевском районном управлении полиции сообщили, что видео появилось в социальных сетях 12 ноября 2025 года. На кадрах граждане зафиксировали, как женщина, вероятно, совершает действия, имеющие признаки жестокого обращения с животным.

В частности, на видео видно, как она резко дергала животное за поводок и толкает собаку к земле. В местных сообществах пишут, что до этого она била песика, но это не попало в видео.

Информацию об инциденте правоохранители зарегистрировали в Единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Правоохранители проводят проверку, по факту которой будет дана правовая квалификация события.

В полиции напомнили, что за жестокое обращение с животными предусмотрена как уголовная (ст. 299 УК Украины), так и административная ответственность (ст. 89 КУоАП).

Напомним

В Ровенской области полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с животными. В сети сообщили о массовом отравлении собак – речь идет о более чем 15 животных.

Лилия Подоляк

