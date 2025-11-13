Била и жестоко бросала о землю: в Николаеве правоохранители проводят проверку жестокого обращения с собакой
В Николаеве очевидцы засняли, как женщина резко дергала животное за поводок и бросала о землю. Правоохранители начали проверку после распространения видео в соцсетях.
В Николаеве очевидцы сняли на видео, как женщина издевается над собакой – она резко дергала животное за поводок и жестоко бросала его о землю. Правоохранители начали проверку после распространения в соцсетях соответствующего видео. Об этом информирует УНН со ссылкой на полицию.
Подробности
Известно, что инцидент произошел на территории микрорайона Намыв. В Николаевском районном управлении полиции сообщили, что видео появилось в социальных сетях 12 ноября 2025 года. На кадрах граждане зафиксировали, как женщина, вероятно, совершает действия, имеющие признаки жестокого обращения с животным.
В частности, на видео видно, как она резко дергала животное за поводок и толкает собаку к земле. В местных сообществах пишут, что до этого она била песика, но это не попало в видео.
Информацию об инциденте правоохранители зарегистрировали в Единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.
Правоохранители проводят проверку, по факту которой будет дана правовая квалификация события.
В полиции напомнили, что за жестокое обращение с животными предусмотрена как уголовная (ст. 299 УК Украины), так и административная ответственность (ст. 89 КУоАП).
Напомним
