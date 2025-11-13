Била і жорстоко кидала об землю: у Миколаєві правоохоронці проводять перевірку жорсткого поводження із собакою
Київ • УНН
У Миколаєві очевидці зафільмували, як жінка знущається з собаки - вона різко смикала тварину за повідець та жорстоко кидає її об землю. Правоохоронці розпочали перевірку після поширення у соцмережах відповідного відео. Про це інформує УНН з посиланням на поліцію.
Деталі
Відомо, що інцидент стався на території мікрорайону Намив. У Миколаївському районному управлінні поліції повідомили, що відео з’явилося у соціальних мережах 12 листопада 2025 року. На кадрах громадяни зафіксували, як жінка, ймовірно, вчиняє дії, що мають ознаки жорстокого поводження з твариною.
Зокрема, на відео видно, як вона різко смикала тварину за повідець та штовхає собаку до землі. У місцевих спільнотах пишуть, що до цього вона била песика, але це не потрапило в відео.
Інформацію про інцидент правоохоронці зареєстрували до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
Правоохоронці проводять перевірку, за фактом якої буде надано правову кваліфікацію події.
У поліції нагадали, що за жорстоке поводження з тваринами передбачено як кримінальну (ст. 299 КК України), так і адміністративну відповідальність (ст.89 КУпАП).
