У мережі повідомили про масове отруєння собак: за справу взялася поліція
Київ • УНН
Поліція проводить перевірку за фактом жорстокого поводження з тваринами у Рівненському районі. У селі Мала Любаша невідомі особи отруїли понад 15 собак.
У мережі повідомили про масове отруєння собак у Рівненській області, поліцейські проводять перевірку за фактом жорстокого поводження із тваринами, повідомили у середу у ГУНП в області, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, інцидент стався у Рівненському районі.
"Сьогодні, 12 листопада, під час моніторингу в одній із соціальних мереж було виявлено допис, що у селі Мала Любаша невідомі особи отруїли понад 15 собак", - ідеться у повідомленні.
Виявлену інформацію поліцейські, як вказано, зареєстрували та проводять за цим фактом перевірку.
