Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26525 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34865 перегляди
Операція "Мідас": правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52116 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
11 листопада, 13:20 • 33763 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50275 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41285 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22939 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24847 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26279 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
На Харківщині чоловік розстріляв двох собак з мисливської рушниці, яких вигулювала місцева жінка

Київ • УНН

 • 6620 перегляди

Мешканець Богодухівського району Харківщини застрелив двох собак з мисливської рушниці. 74-річний зловмисник зізнався у скоєному, розпочато досудове розслідування.

На Харківщині чоловік розстріляв двох собак з мисливської рушниці, яких вигулювала місцева жінка

На Харківщині мешканець одного з селищ Богодухівського району вистрелив з мисливської рушниці у двох собак, яких вигулювала 61-річна жінка. Тварини загинули. Про це повідомляє поліція Харківської області, пише УНН.

7 листопада до відділення поліції № 1 Богодухівського РВП надійшло повідомлення про те, що невідомий застрелив домашніх тварин, - повідомили правоохоронці

- повідомили правоохоронці.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясували, що мешканець одного з селищ Богодухівського району здійснив кілька пострілів з мисливської рушниці у собак, яких вигулювала 61-річна жінка.

Поліцейськими проведено огляд місця події за участі ветеринара. Тварини були вилучені та направлені для подальшого зберігання до спеціалізованої установи.

Співробітники поліції встановили особу 74-річного зловмисника, який зізнався у вчиненому та добровільно видав правоохоронцям наявну в нього рушницю.

За цим фактом слідчі почали досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Поліція Харківщини нагадує громадянам, жорстоке поводження з тваринами є кримінальним злочином. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Тягнув тварину за автомобілем: кривдника собаки з Івано-Франківщини відправили під дварту на 60 діб28.10.25, 19:59 • 2968 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Тварини
Національна поліція України
Харківська область