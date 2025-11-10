На Харківщині чоловік розстріляв двох собак з мисливської рушниці, яких вигулювала місцева жінка
Київ • УНН
Мешканець Богодухівського району Харківщини застрелив двох собак з мисливської рушниці. 74-річний зловмисник зізнався у скоєному, розпочато досудове розслідування.
На Харківщині мешканець одного з селищ Богодухівського району вистрелив з мисливської рушниці у двох собак, яких вигулювала 61-річна жінка. Тварини загинули. Про це повідомляє поліція Харківської області, пише УНН.
7 листопада до відділення поліції № 1 Богодухівського РВП надійшло повідомлення про те, що невідомий застрелив домашніх тварин, - повідомили правоохоронці
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясували, що мешканець одного з селищ Богодухівського району здійснив кілька пострілів з мисливської рушниці у собак, яких вигулювала 61-річна жінка.
Поліцейськими проведено огляд місця події за участі ветеринара. Тварини були вилучені та направлені для подальшого зберігання до спеціалізованої установи.
Співробітники поліції встановили особу 74-річного зловмисника, який зізнався у вчиненому та добровільно видав правоохоронцям наявну в нього рушницю.
За цим фактом слідчі почали досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
Поліція Харківщини нагадує громадянам, жорстоке поводження з тваринами є кримінальним злочином. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
