Тягнув тварину за автомобілем: кривдника собаки з Івано-Франківщини відправили під дварту на 60 діб

Мешканець Івано-Франківщини, який прив’язав собаку до автомобіля і тягнув її дорогою, тепер на час слідства перебуватиме під вартою без права внесення застави. За таке жорстоке поводження з твариною чоловікові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

10 жовтня до поліції Галича надійшло повідомлення від місцевої жінки, що її сусід жорстоко поводився з собакою: він прив’язав тварину до автомобіля та тягнув її дорогою. Від отриманих травм собака незабаром загинула.

Поліцейські швидко встановили особу кривдника та повідомили йому про підозру за статтею "Жорстоке поводження з тваринами". 27 жовтня суд ухвалив тримати чоловіка під вартою на 60 діб без права внесення застави.

