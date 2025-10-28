На Житомирщині жорстоко вбили вагітну кішку: розслідуванням зайнялися правоохоронці
Київ • УНН
Поліція Житомирської області встановлює обставини жорстокого вбивства вагітної кішки у місті Чуднові, відео якого виявили у соцмережах. Жодних звернень щодо інциденту до правоохоронців не надходило.
У Житомирській області правоохоронці з’ясовують обставини жорстокого вбивства кішки. Відео розправи над твариною було виявлене поліцією під час моніторингу соціальних мереж, пише УНН з посиланням на поліцію Житомирської області.
Деталі
Відеозапис, на якому зафіксовано неправомірні дії чоловіка, що призвели до загибелі кішки, правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. Автор відео стверджує, що правопорушення було скоєне у місті Чуднові. Водночас, станом на 27 жовтня, жодних звернень до правоохоронців з цього приводу не надходило
Зазначається, що правоохоронці відділення №2 (м. Чуднів) Житомирського райуправління №1 розпочали перевірку викладеної інформації. Обставини події та місцезнаходження причетної до неї особи встановлюються.
Місцеві ЗМІ уточнюють, що на момент загибелі кішка була вагітна.
Доповнення
У Вінницькій області прокурори розслідують обставини загибелі двох собак біля обласної лікарні ім. Пирогова. Поліцією призначено експертизи та допитано свідків. Тривають слідчі дії за фактом жорстокого поводження з тваринами.
Також УНН повідомляв, що у Києві жінка викинула собаку своєї подруги з вікна п’ятого поверху будинку, їй оголосили про підозру за жорстоке поводження з твариною.