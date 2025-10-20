Жінка викинула фокстер'єра подруги з п'ятого поверху: собака загинув на місці, винуватиці загрожує до 8 років

У Києві жінка викинула собаку своєї подруги з вікна п’ятого поверху будинку, їй оголосили про підозру за жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, повідомили у понеділок у ГУНП в Києві, пише УНН.

Деталі

У поліцію повідомили, що біля підʼїзду будинку на вулиці Данила Щербаківського у столиці лежить собака, якого щойно кинули з вікна.

Поліцейські з’ясували, що собаку з вікна п’ятого поверху кинула 38-річна жінка, яка перебувала в будинку у гостях в подруги. Між гостею та місцевою мешканкою стався словесний конфлікт, через який зловмисниця у стані алкогольного сп’яніння взяла на руки домашнього улюбленця власниці квартири та кинула його з вікна - повідомили у поліції.

Внаслідок падіння песик породи фокстер’єр отримав тяжкі травми внутрішніх органів несумісні із життям та загинув на місці.

Жінці оголосили про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами. За вчинене зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Прив'язав ланцюгом до автомобіля собаку та тягнув – правоохоронці повідомили про підозру чоловіку