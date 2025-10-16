Прив'язав ланцюгом до автомобіля собаку та тягнув – правоохоронці повідомили про підозру чоловіку
Київ • УНН
Чоловік на Прикарпатті прив'язав собаку до автомобіля та тягнув його ґрунтовою дорогою, залишивши в кюветі. Правоохоронці повідомили йому про підозру за жорстоке поводження з тваринами.
На Прикарпатті 60-річному мешканцю Більшівцівської громади повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з твариною. Про це інформує Івано-Франківська окружна прокуратура, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, чоловік прив’язав свого собаку ланцюгом до автомобіля та тягнув його ґрунтовою дорогою за межами населеного пункту. Коли виснажена тварина втратила свідомість, зловмисник відчепив її й кинув у кювет, залишивши без допомоги.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі (ч. 3 ст. 299 КК України).
