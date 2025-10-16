Привязал цепью к автомобилю собаку и тащил – правоохранители сообщили о подозрении мужчине
Киев • УНН
Мужчина на Прикарпатье привязал собаку к автомобилю и тащил ее по грунтовой дороге, оставив в кювете. Правоохранители сообщили ему о подозрении за жестокое обращение с животными.
На Прикарпатье 60-летнему жителю Большовцевской общины сообщено о подозрении в жестоком обращении с животным. Об этом информирует Ивано-Франковская окружная прокуратура, пишет УНН.
Подробности
По данным следствия, мужчина привязал свою собаку цепью к автомобилю и тащил ее по грунтовой дороге за пределами населенного пункта. Когда истощенное животное потеряло сознание, злоумышленник отцепил его и бросил в кювет, оставив без помощи.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. За содеянное мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы (ч. 3 ст. 299 УК Украины).
