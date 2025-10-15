На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянии
Киев • УНН
На автодороге Киев–Ирпень автомобиль Lexus наехал на лося. Водитель погиб на месте, пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сегодня на автодороге Киев–Ирпень автомобиль Lexus наехал на лося. Водитель погиб на месте, а пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили журналисту УНН в пресс-службе Национальной полиции.
15.10.2025 примерно в 20 часов 00 минут на автодороге Киев-Ирпень, вблизи блок-поста, автомобилем Lexus, был совершен наезд на лося. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, а его пассажир был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии
В сети публикуют видео аварии и отмечают, что на этом участке дороги образовался затор. Судьба животного пока неизвестна, впрочем очевидцы сообщают, что лось погиб. Также сильно поврежден автомобиль.
Детали ДТП устанавливаются
