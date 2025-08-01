На трассе возле Винницы микроавтобус сбил краснокнижного лося: видео и детали трагедии
Киев • УНН
Под Винницей микроавтобус наехал на лося – он погиб на месте. На место происшествия прибыли правоохранители и специалисты для выяснения обстоятельств.
Сегодня под Винницей произошло ДТП – микроавтобус сбил лося. Животное погибло на месте. На место аварии прибыли правоохранители, а также представители управления развития территорий, лесного хозяйства и Госпродпотребслужбы. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы и СМИ.
Детали
Сегодня утром, 1 августа, недалеко от Винницы, на объездной дороге возле заведений питания и автозаправок, произошло ДТП – микроавтобус наехал на лося. Животное погибло
На место ДТП, как указано, выехали полицейские, представители лесного хозяйства, управления развития территорий и Госпродпотребслужбы. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Экологи подчеркнули необходимость быть бдительными за рулем, особенно на дорогах вблизи лесов, где животные, занесенные в Красную книгу, нередко выходят на проезжую часть.
Такие случаи уже фиксировались на Житомирщине, Черниговщине и в разных районах Винницкой области.
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