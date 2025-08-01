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На трассе возле Винницы микроавтобус сбил краснокнижного лося: видео и детали трагедии

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Под Винницей микроавтобус наехал на лося – он погиб на месте. На место происшествия прибыли правоохранители и специалисты для выяснения обстоятельств.

На трассе возле Винницы микроавтобус сбил краснокнижного лося: видео и детали трагедии

Сегодня под Винницей произошло ДТП – микроавтобус сбил лося. Животное погибло на месте. На место аварии прибыли правоохранители, а также представители управления развития территорий, лесного хозяйства и Госпродпотребслужбы. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы и СМИ.

Детали

Сегодня утром, 1 августа, недалеко от Винницы, на объездной дороге возле заведений питания и автозаправок, произошло ДТП – микроавтобус наехал на лося. Животное погибло

- говорится в сообщении.

На место ДТП, как указано, выехали полицейские, представители лесного хозяйства, управления развития территорий и Госпродпотребслужбы. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

Внимание, видео 18+!!!

Экологи подчеркнули необходимость быть бдительными за рулем, особенно на дорогах вблизи лесов, где животные, занесенные в Красную книгу, нередко выходят на проезжую часть.

Такие случаи уже фиксировались на Житомирщине, Черниговщине и в разных районах Винницкой области.

Подошли слишком близко: в одном из нацпарков США бизон ранил туриста11.06.2025, 20:17 • 2982 просмотра

Алена Уткина

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Винница