На трасі біля Вінниці мікроавтобус збив червонокнижного лося: відео і деталі трагедії
Київ • УНН
Під Вінницею мікроавтобус наїхав на лося - він загинув на місці. На місце події прибули правоохоронці та фахівці для з'ясування обставин.
Сьогодні поблизу Вінниці сталася ДТП - мікроавтобус збив лося. Тварина загинула на місці. На місце аварії прибули правоохоронці, а також представники управління розвитку територій, лісового господарства та Держпродспоживслужби. Про це пише УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали та ЗМІ.
Деталі
Сьогодні вранці, 1 серпня, неподалік Вінниці, на об’їзній дорозі біля закладів харчування та автозаправок, сталася ДТП - мікроавтобус наїхав на лося. Тварина загинула
На місце ДТП, як вказано виїхали поліцейські, представники лісового господарства, управління розвитку територій та Держпродспоживслужби. Фахівці встановлюють усі обставини події.
Увага, відео 18+!!!
Екологи наголосили на необхідності бути пильними за кермом, особливо на дорогах поблизу лісів, де тварини, які занесені у Червону книгу, нерідко виходять на проїжджу частину.
Такі випадки вже фіксувалися на Житомирщині, Чернігівщині та в різних районах Вінниччини.
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