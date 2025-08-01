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На трасі біля Вінниці мікроавтобус збив червонокнижного лося: відео і деталі трагедії

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Під Вінницею мікроавтобус наїхав на лося - він загинув на місці. На місце події прибули правоохоронці та фахівці для з'ясування обставин.

На трасі біля Вінниці мікроавтобус збив червонокнижного лося: відео і деталі трагедії

Сьогодні поблизу Вінниці сталася ДТП - мікроавтобус збив лося. Тварина загинула на місці. На місце аварії прибули правоохоронці, а також представники управління розвитку територій, лісового господарства та Держпродспоживслужби. Про це пише УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

Деталі

Сьогодні вранці, 1 серпня, неподалік Вінниці, на об’їзній дорозі біля закладів харчування та автозаправок, сталася ДТП - мікроавтобус наїхав на лося. Тварина загинула

- йдеться у дописі.

На місце ДТП, як вказано виїхали поліцейські, представники лісового господарства, управління розвитку територій та Держпродспоживслужби. Фахівці встановлюють усі обставини події.

Увага, відео 18+!!!

Екологи наголосили на необхідності бути пильними за кермом, особливо на дорогах поблизу лісів, де тварини, які занесені у Червону книгу, нерідко виходять на проїжджу частину.

Такі випадки вже фіксувалися на Житомирщині, Чернігівщині та в різних районах Вінниччини.

Підійшли надто близько: в одному з нацпарків США бізон поранив туриста11.06.25, 20:17 • 2982 перегляди

Альона Уткіна

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Вінниця