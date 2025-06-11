Підійшли надто близько: в одному з нацпарків США бізон поранив туриста

У Єллоустонському національному парку 30-річного чоловіка з Нью-Джерсі поранив бізон після того, як група туристів підійшла до тварини надто близько. Це вже другий подібний інцидент у парку за 2025 рік повідомляє УНН із посиланням на Службу Національних парків.

10 червня 30-річний чоловік з Рендолфа, штат Нью-Джерсі, отримав поранення від бізона в Національному парку Єллоустоун - йдеться у публікації.

Як зазначає видання напад стався приблизно о 9:45 ранку у Верхньому гейзерному басейні в Олд-Фейтфулі, після того, як велика група відвідувачів підійшла до тварини занадто близько.

Як повідомляється, чоловік отримав незначні травми, йому надали медичну допомогу та увезли на швидкій. Наразі інцидент розслідується і додаткових подробиць немає. Фотографій чи відео цього інциденту також.

За інформацією видання, це другий зареєстрований інцидент, коли людина отримала поранення від бізона у 2025 році. Перший стався 7 травня. Два інциденти були зареєстровані у 2024 році та один у 2023 році.

Додамо

Дикі тварини можуть бути агресивними, якщо люди не поважають їхній простір. Від усіх великих тварин – бізонів, лосів, снігорогих баранів, оленів, лосів та койотів – треба триматися щонайменше на 23 метрів та близько 90 метрів – від ведмедів, вовків та пум.

Бізони захищатимуть свою територію, коли їм загрожує небезпека, і в Єллоустоні вони поранили більше людей, ніж будь-яка інша тварина. Вони непередбачувані та можуть бігати втричі швидше за людей.

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