Підійшли надто близько: в одному з нацпарків США бізон поранив туриста

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
16:32 • 10866 перегляди

Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський

Ексклюзив
13:57 • 31150 перегляди

“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін

Ексклюзив
12:47 • 47776 перегляди

Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх

Ексклюзив
11 червня, 12:09 • 52741 перегляди

Складно, трудомістко, але критично необхідно: як Україна підтримує техніку для фронту

Ексклюзив
11 червня, 07:03 • 65203 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
11 червня, 07:00 • 81262 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
11 червня, 06:29 • 140644 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 68343 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 89342 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 62934 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.1м/с
77%
747мм
Популярнi новини

Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі свої дописи про Трампа

11 червня, 08:51 • 144192 перегляди

ЄС чекає важка битва за ухвалення 18-го пакету санкцій проти рф - FT

11 червня, 09:53 • 55217 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11 червня, 11:05 • 104225 перегляди

Повернення тіл загиблих захисників України: в СБУ показали ексклюзивні фото та відео

15:05 • 26622 перегляди

Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників

16:11 • 34740 перегляди
Публікації

Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників

16:11 • 35043 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11 червня, 11:05 • 104551 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

11 червня, 06:29 • 140675 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 125704 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 335753 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґевін Ньюсом

Ілон Маск

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році

15:50 • 16834 перегляди

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 57947 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 66684 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 91787 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 72110 перегляди
Актуальне

Нью-Йорк таймс

Дія (сервіс)

Ту-95

Ту-22М

Ту-160

Підійшли надто близько: в одному з нацпарків США бізон поранив туриста

Київ • УНН

 • 802 перегляди

У Єллоустонському парку бізон поранив 30-річного чоловіка, котрий підійшов надто близько. Це вже другий подібний випадок у 2025 році, попереджають триматись на відстані від тварин.

Підійшли надто близько: в одному з нацпарків США бізон поранив туриста

У Єллоустонському національному парку 30-річного чоловіка з Нью-Джерсі поранив бізон після того, як група туристів підійшла до тварини надто близько. Це вже другий подібний інцидент у парку за 2025 рік повідомляє УНН із посиланням на Службу Національних парків.

10 червня 30-річний чоловік з Рендолфа, штат Нью-Джерсі, отримав поранення від бізона в Національному парку Єллоустоун 

- йдеться у публікації.

Як зазначає видання напад стався приблизно о 9:45 ранку у Верхньому гейзерному басейні в Олд-Фейтфулі, після того, як велика група відвідувачів підійшла до тварини занадто близько.

Як повідомляється, чоловік отримав незначні травми, йому надали медичну допомогу та увезли на швидкій. Наразі інцидент розслідується і додаткових подробиць немає. Фотографій чи відео цього інциденту також.

За інформацією видання, це другий зареєстрований інцидент, коли людина отримала поранення від бізона у 2025 році. Перший стався 7 травня. Два інциденти були зареєстровані у 2024 році та один у 2023 році.

Додамо

Дикі тварини можуть бути агресивними, якщо люди не поважають їхній простір. Від усіх великих тварин – бізонів, лосів, снігорогих баранів, оленів, лосів та койотів – треба триматися щонайменше на 23 метрів та близько 90 метрів – від ведмедів, вовків та пум.

Бізони захищатимуть свою територію, коли їм загрожує небезпека, і в Єллоустоні вони поранили більше людей, ніж будь-яка інша тварина. Вони непередбачувані та можуть бігати втричі швидше за людей.

Словаччина дозволила продаж м'яса бурого ведмедя населенню28.05.25, 17:13 • 2826 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Нью-Джерсі
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9