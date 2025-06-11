Подошли слишком близко: в одном из нацпарков США бизон ранил туриста

В Йеллоустонском национальном парке 30-летнего мужчину из Нью-Джерси ранил бизон после того, как группа туристов подошла к животному слишком близко. Это уже второй подобный инцидент в парке за 2025 год, сообщает УНН со ссылкой на Службу Национальных парков.

10 июня 30-летний мужчина из Рэндолфа, штат Нью-Джерси, получил ранения от бизона в Национальном парке Йеллоустоун - говорится в публикации.

Как отмечает издание, нападение произошло примерно в 9:45 утра в Верхнем гейзерном бассейне в Олд-Фейтфули, после того, как большая группа посетителей подошла к животному слишком близко.

Как сообщается, мужчина получил незначительные травмы, ему оказали медицинскую помощь и увезли на скорой. В настоящее время инцидент расследуется и дополнительных подробностей нет. Фотографий или видео этого инцидента тоже.

По информации издания, это второй зарегистрированный инцидент, когда человек получил ранения от бизона в 2025 году. Первый произошел 7 мая. Два инцидента были зарегистрированы в 2024 году и один в 2023 году.

Добавим

Дикие животные могут быть агрессивными, если люди не уважают их пространство. От всех крупных животных – бизонов, лосей, снегорогов, баранов, оленей, лосей и койотов – надо держаться не менее чем на 23 метра и около 90 метров – от медведей, волков и пум.

Бизоны будут защищать свою территорию, когда им угрожает опасность, и в Йеллоустоне они ранили больше людей, чем любое другое животное. Они непредсказуемы и могут бегать в три раза быстрее людей.

Словакия разрешила продажу мяса бурого медведя населению