На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому стані

Ексклюзив
18:12 • 10176 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 23696 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 37386 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 30857 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 30610 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 25332 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 19375 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 18077 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 37389 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 37324 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 26108 перегляди
Новий план стримування рф: у Європі готують спільне переозброєння дронами та ППО - Вloomberg15 жовтня, 11:46 • 12938 перегляди
Буданов розкрив справжні наміри путіна щодо гібридної агресіїPhoto14:02 • 4404 перегляди
Окупанти засудили захисника Маріуполя на 22 роки ув'язнення: у чому звинувачують бійця "Азову"14:14 • 3740 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15:48 • 9212 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 26243 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 42696 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 37386 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 37321 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 62572 перегляди
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15:48 • 9418 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 62684 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 41561 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 43764 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 50422 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому стані

Київ • УНН

 • 10175 перегляди

На автодорозі Київ–Ірпінь автомобіль Lexus наїхав на лося. Водій загинув на місці, пасажира госпіталізували у важкому стані.

На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому стані

Сьогодні на автодорозі Київ–Ірпінь автомобіль Lexus наїхав на лося. Водій загинув на місці, а пасажира госпіталізували у важкому стані. Обставини ДТП наразі з’ясовуються, повідомили журналісту УНН у пресслужбі Національної поліції.

15.10.2025 приблизно о 20 годині 00 хвилин на автодорозі Київ-Ірпінь, поблизу блок-посту, автомобілем Lexus, було здійснено наїзд на лося. В результаті ДТП водій загинув на місці пригоди, а його пасажира було доставлено до медичного закладу в тяжкому стані 

- повідомили правоохоронці.

У мережі публікують відео аварії та зазначають, що на цій ділянці дороги утворився затор. Доля тварини наразі невідома, втім очевидці повідомляють, що лось загинув. Також сильно пошкоджено авто.

Деталі ДТП встановлюються 

- додали у пресслужбі.

На трасі біля Вінниці мікроавтобус збив червонокнижного лося: відео і деталі трагедії01.08.25, 15:51 • 5893 перегляди

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Національна поліція України
Київ