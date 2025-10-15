На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому стані
Київ • УНН
На автодорозі Київ–Ірпінь автомобіль Lexus наїхав на лося. Водій загинув на місці, пасажира госпіталізували у важкому стані.
15.10.2025 приблизно о 20 годині 00 хвилин на автодорозі Київ-Ірпінь, поблизу блок-посту, автомобілем Lexus, було здійснено наїзд на лося. В результаті ДТП водій загинув на місці пригоди, а його пасажира було доставлено до медичного закладу в тяжкому стані
У мережі публікують відео аварії та зазначають, що на цій ділянці дороги утворився затор. Доля тварини наразі невідома, втім очевидці повідомляють, що лось загинув. Також сильно пошкоджено авто.
Деталі ДТП встановлюються
