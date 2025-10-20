$41.730.10
08:37 • 8664 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 25931 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 14630 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 18788 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 04:24 • 21838 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 24553 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 63563 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 101294 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 53136 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 47641 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Женщина выбросила фокстерьера подруги с пятого этажа: собака погибла на месте, виновнице грозит до 8 лет

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1560 просмотра

В Киеве 38-летняя женщина выбросила собаку подруги из окна пятого этажа после ссоры. Песик породы фокстерьер получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.

Женщина выбросила фокстерьера подруги с пятого этажа: собака погибла на месте, виновнице грозит до 8 лет

В Киеве женщина выбросила собаку своей подруги из окна пятого этажа дома, ей объявили о подозрении в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели, сообщили в понедельник в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали

В полицию сообщили, что возле подъезда дома на улице Даниила Щербаковского в столице лежит собака, которую только что выбросили из окна. 

Полицейские выяснили, что собаку из окна пятого этажа выбросила 38-летняя женщина, которая находилась в доме в гостях у подруги. Между гостьей и местной жительницей произошел словесный конфликт, из-за которого злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения взяла на руки домашнего любимца владелицы квартиры и выбросила его из окна

- сообщили в полиции.

В результате падения песик породы фокстерьер получил тяжелые травмы внутренних органов, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.

Женщине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. За содеянное злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Привязал цепью к автомобилю собаку и тащил – правоохранители сообщили о подозрении мужчине16.10.25, 19:27 • 3379 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Киев