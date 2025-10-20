Женщина выбросила фокстерьера подруги с пятого этажа: собака погибла на месте, виновнице грозит до 8 лет
Киев • УНН
В Киеве 38-летняя женщина выбросила собаку подруги из окна пятого этажа после ссоры. Песик породы фокстерьер получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.
В Киеве женщина выбросила собаку своей подруги из окна пятого этажа дома, ей объявили о подозрении в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели, сообщили в понедельник в ГУНП в Киеве, пишет УНН.
Детали
В полицию сообщили, что возле подъезда дома на улице Даниила Щербаковского в столице лежит собака, которую только что выбросили из окна.
Полицейские выяснили, что собаку из окна пятого этажа выбросила 38-летняя женщина, которая находилась в доме в гостях у подруги. Между гостьей и местной жительницей произошел словесный конфликт, из-за которого злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения взяла на руки домашнего любимца владелицы квартиры и выбросила его из окна
В результате падения песик породы фокстерьер получил тяжелые травмы внутренних органов, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.
Женщине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. За содеянное злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
