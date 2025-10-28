В Житомирской области жестоко убили беременную кошку: расследованием занялись правоохранители

В Житомирской области правоохранители выясняют обстоятельства жестокого убийства кошки. Видео расправы над животным было обнаружено полицией во время мониторинга социальных сетей, пишет УНН со ссылкой на полицию Житомирской области.

Детали

Видеозапись, на которой зафиксированы неправомерные действия мужчины, приведшие к гибели кошки, правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Автор видео утверждает, что правонарушение было совершено в городе Чуднове. В то же время, по состоянию на 27 октября, никаких обращений к правоохранителям по этому поводу не поступало - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что правоохранители отделения №2 (г. Чуднов) Житомирского райуправления №1 начали проверку изложенной информации. Обстоятельства происшествия и местонахождение причастного к нему лица устанавливаются.

Местные СМИ уточняют, что на момент гибели кошка была беременна.

Дополнение

В Винницкой области прокуроры расследуют обстоятельства гибели двух собак возле областной больницы им. Пирогова. Полицией назначены экспертизы и допрошены свидетели. Продолжаются следственные действия по факту жестокого обращения с животными.

Также УНН сообщал, что в Киеве женщина выбросила собаку своей подруги из окна пятого этажа дома, ей объявили о подозрении за жестокое обращение с животным.