В Житомирской области жестоко убили беременную кошку: расследованием занялись правоохранители

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 2752 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 10276 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 11845 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 9936 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 45882 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 68919 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 84162 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 65204 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 66867 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 42780 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.8м/с
66%
741мм
Популярные новости
"Имитация мирных намерений": в СНБО дали оценку заявлению лаврова о готовности путина завершить войну на основе концепции США27 октября, 23:01 • 10782 просмотра
Провокации беларуси с контрабандными воздушными шарами над Литвой: появилась реакция Евросовета27 октября, 23:30 • 9326 просмотра
Поражение ВСУ дамбы белгородского водохранилища: в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации28 октября, 00:03 • 7494 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште28 октября, 01:38 • 16823 просмотра
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США03:15 • 13631 просмотра
публикации
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 10277 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto07:00 • 11846 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 55811 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 57277 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 84162 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 2184 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 10274 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 30098 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 64172 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 77558 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Пистолет
Фокс Ньюс

В Житомирской области жестоко убили беременную кошку: расследованием занялись правоохранители

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Полиция Житомирской области устанавливает обстоятельства жестокого убийства беременной кошки в городе Чуднове, видео которого обнаружили в соцсетях. Никаких обращений по поводу инцидента в правоохранительные органы не поступало.

В Житомирской области жестоко убили беременную кошку: расследованием занялись правоохранители

В Житомирской области правоохранители выясняют обстоятельства жестокого убийства кошки. Видео расправы над животным было обнаружено полицией во время мониторинга социальных сетей, пишет УНН со ссылкой на полицию Житомирской области.

Детали

Видеозапись, на которой зафиксированы неправомерные действия мужчины, приведшие к гибели кошки, правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Автор видео утверждает, что правонарушение было совершено в городе Чуднове. В то же время, по состоянию на 27 октября, никаких обращений к правоохранителям по этому поводу не поступало

- говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что правоохранители отделения №2 (г. Чуднов) Житомирского райуправления №1 начали проверку изложенной информации. Обстоятельства происшествия и местонахождение причастного к нему лица устанавливаются.

Местные СМИ уточняют, что на момент гибели кошка была беременна.

Дополнение

В Винницкой области прокуроры расследуют обстоятельства гибели двух собак возле областной больницы им. Пирогова. Полицией назначены экспертизы и допрошены свидетели. Продолжаются следственные действия по факту жестокого обращения с животными.

Также УНН сообщал, что в Киеве женщина выбросила собаку своей подруги из окна пятого этажа дома, ей объявили о подозрении за жестокое обращение с животным.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Животные
Социальная сеть
Винницкая область
Житомирская область
Киев