Загадкова загибель собак біля лікарні на Вінниччині: прокуратура розслідує злочин
Київ • УНН
На Вінниччині прокурори розслідують обставини загибелі двох собак біля обласної лікарні ім. Пирогова. Правоохоронці призначили експертизи та допитали свідків, тривають слідчі дії за фактом жорстокого поводження з тваринами.
На Вінничині прокурори розслідують обставини загибелі собак біля обласної лікарні ім. Пирогова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
16 вересня біля обласної лікарні знайшли двох мертвих собак, за якими доглядали місцеві зоозахисниці. Правоохоронці призначили експертизи, допитано свідків і персонал лікарні.
Керівник Вінницької окружної прокуратури зустрівся із зоозахисницями та поінформував про перебіг розслідування. Тривають слідчі дії - йдеться в повідомленні.
Слідство відбувається за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років.
Також у прокуратурі додали: в серпні 2024 року їм вдалось відстояти в апеляції вирок суду першої інстанції, яким жителя Вінниці визнали винуватим у жорстокому поводженні із тваринами на очах неповнолітньої.
Сторона обвинувачення довела, що 38-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вистрелив із пневматичної гвинтівки у сусідську собаку, яка вибігла із їхнього двору. Загибель тварини бачила не лише власниця тварини, а й її неповнолітня донька - повідомили в прокуратурі.
Там зазначили, що вирок чоловікові у вигляді пʼяти років позбавлення волі набрав законної сили.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у селі Вишнівчик Кам’янець-Подільського району Хмельниччини правоохоронці розслідують випадок жорстокого поводження з тваринами.