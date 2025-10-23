Загадочная гибель собак возле больницы в Винницкой области: прокуратура расследует преступление
Киев • УНН
В Винницкой области прокуроры расследуют обстоятельства гибели двух собак возле областной больницы им. Пирогова. Правоохранители назначили экспертизы и допросили свидетелей, продолжаются следственные действия по факту жестокого обращения с животными.
Детали
16 сентября возле областной больницы нашли двух мертвых собак, за которыми ухаживали местные зоозащитницы. Правоохранители назначили экспертизы, допрошены свидетели и персонал больницы.
Руководитель Винницкой окружной прокуратуры встретился с зоозащитницами и проинформировал о ходе расследования. Продолжаются следственные действия - говорится в сообщении.
Следствие проводится по факту жестокого обращения с животными (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.
Также в прокуратуре добавили: в августе 2024 года им удалось отстоять в апелляции приговор суда первой инстанции, которым жителя Винницы признали виновным в жестоком обращении с животными на глазах несовершеннолетней.
Сторона обвинения доказала, что 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из пневматической винтовки в соседскую собаку, которая выбежала из их двора. Гибель животного видела не только владелица животного, но и ее несовершеннолетняя дочь - сообщили в прокуратуре.
Там отметили, что приговор мужчине в виде пяти лет лишения свободы вступил в законную силу.
