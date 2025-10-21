"Їдять собак": на Хмельниччині розслідують резонансну справу про жорстоке поводження з тваринами

У селі Вишнівчик Кам’янець-Подільського району правоохоронці розслідують випадок жорстокого поводження з тваринами після заяви від юристок зоозахисної організації UAnimals про те, що місцева родина вбиває і їсть собак, пише УНН із посиланням на прокуратуру Хмельницької області.

Деталі

Як повідомили зоозахисники, у селі Вишнівчик на Хмельниччині місцева родина вбиває собак та вживає їх у їжу, про що організації стало відомо через дописи у соцмережах.

У селі Вишнівчик на Хмельниччині родина їсть собак. Юристки UAnimals подали заяву щодо жорстокого поводження. Про цю страшну історію ми дізналися з дописів місцевої мешканки Ганни Шмиглюк у липні цього року. За свідченнями жінки, її сусіди жорстоко вбивають і їдять собак. Один із таких випадків Ганна бачила на власні очі. Сусіди ж стверджують, що це "ліки проти туберкульозу", і що в них хворіє дитина - повідомили в UAnimals.

Як вказано, заява була подана ще в липні разом із проханням розпочати досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами за статтею 299 Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2-3 років з конфіскацією тварин.

Поліція розпочала досудове розслідування, але не вилучила тварин. Пані Ганна стверджує, що поліцейські мали відео з бодікамер, але не долучили його до матеріалів справи. З її слів, на відео видно сліди крові на місці скоєння злочину, а також інших собак на подвір'ї.

Сьогодні, 21 жовтня, прокуратура Хмельницької області повідомила, що за цією справою розпочате досудове розслідування.

Кам’янець-Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України) - йдеться у дописі.

Як вказано, підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала опублікована у Telegram-каналі інформація про вбивства собак в одному із сіл Кам’янець-Подільського району.

Правоохоронці додають, що допитано заявницю та інших свідків, проведено огляд будинку родини, на яких вказує заявниця та призначено відповідні експертизи.

На теперішній час факти жорстокого поводження з тваринами не підтверджено - повідомили у прокуратурі.

Прив'язав ланцюгом до автомобіля собаку та тягнув – правоохоронці повідомили про підозру чоловіку