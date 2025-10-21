$41.760.03
"Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник "харківської весни" з проросійськими настроями
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
"Їдять собак": на Хмельниччині розслідують резонансну справу про жорстоке поводження з тваринами

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Правоохоронці розслідують випадок жорстокого поводження з тваринами у селі Вишнівчик після заяви UAnimals. Місцева родина підозрюється у вбивстві та вживанні собак, але факти поки не підтверджені.

"Їдять собак": на Хмельниччині розслідують резонансну справу про жорстоке поводження з тваринами

У селі Вишнівчик Кам’янець-Подільського району правоохоронці розслідують випадок жорстокого поводження з тваринами після заяви від юристок зоозахисної організації UAnimals про те, що місцева родина вбиває і їсть собак, пише УНН із посиланням на прокуратуру Хмельницької області.

Деталі

Як повідомили зоозахисники, у селі Вишнівчик на Хмельниччині місцева родина вбиває собак та вживає їх у їжу, про що організації стало відомо через дописи у соцмережах.

У селі Вишнівчик на Хмельниччині родина їсть собак. Юристки UAnimals подали заяву щодо жорстокого поводження. Про цю страшну історію ми дізналися з дописів місцевої мешканки Ганни Шмиглюк у липні цього року. За свідченнями жінки, її сусіди жорстоко вбивають і їдять собак. Один із таких випадків Ганна бачила на власні очі. Сусіди ж стверджують, що це "ліки проти туберкульозу", і що в них хворіє дитина

- повідомили в UAnimals.

Як вказано, заява була подана ще в липні разом із проханням розпочати досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами за статтею 299 Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2-3 років з конфіскацією тварин.

Поліція розпочала досудове розслідування, але не вилучила тварин. Пані Ганна стверджує, що поліцейські мали відео з бодікамер, але не долучили його до матеріалів справи. З її слів, на відео видно сліди крові на місці скоєння злочину, а також інших собак на подвір'ї.

Сьогодні, 21 жовтня, прокуратура Хмельницької області повідомила, що за цією справою розпочате досудове розслідування.

Кам’янець-Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України)

- йдеться у дописі.

Як вказано, підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала опублікована у Telegram-каналі інформація про вбивства собак в одному із сіл Кам’янець-Подільського району.

Правоохоронці додають, що допитано заявницю та інших свідків, проведено огляд будинку родини, на яких вказує заявниця та призначено відповідні експертизи.

На теперішній час факти жорстокого поводження з тваринами не підтверджено

 - повідомили у прокуратурі.

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
