"Едят собак": в Хмельницкой области расследуют резонансное дело о жестоком обращении с животными
Киев • УНН
Правоохранители расследуют случай жестокого обращения с животными в селе Вишневчик после заявления UAnimals. Местная семья подозревается в убийстве и употреблении собак, но факты пока не подтверждены.
В селе Вишневчик Каменец-Подольского района правоохранители расследуют случай жестокого обращения с животными после заявления юристов зоозащитной организации UAnimals о том, что местная семья убивает и ест собак, пишет УНН со ссылкой на прокуратуру Хмельницкой области.
Детали
Как сообщили зоозащитники, в селе Вишневчик Хмельницкой области местная семья убивает собак и употребляет их в пищу, о чем организации стало известно через сообщения в соцсетях.
В селе Вишневчик Хмельницкой области семья ест собак. Юристы UAnimals подали заявление о жестоком обращении. Об этой страшной истории мы узнали из сообщений местной жительницы Анны Шмыглюк в июле этого года. По свидетельствам женщины, ее соседи жестоко убивают и едят собак. Один из таких случаев Анна видела собственными глазами. Соседи же утверждают, что это "лекарство от туберкулеза", и что у них болеет ребенок
Как указано, заявление было подано еще в июле вместе с просьбой начать досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными по статье 299 Уголовного кодекса Украины. По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 2-3 лет с конфискацией животных.
Полиция начала досудебное расследование, но не изъяла животных. Госпожа Анна утверждает, что полицейские имели видео с бодикамер, но не приобщили его к материалам дела. По ее словам, на видео видны следы крови на месте совершения преступления, а также других собак во дворе.
Сегодня, 21 октября, прокуратура Хмельницкой области сообщила, что по этому делу начато досудебное расследование.
Каменец-Подольской окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины)
Как указано, основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала опубликованная в Telegram-канале информация об убийствах собак в одном из сел Каменец-Подольского района.
Правоохранители добавляют, что допрошена заявительница и другие свидетели, проведен осмотр дома семьи, на которых указывает заявительница и назначены соответствующие экспертизы.
В настоящее время факты жестокого обращения с животными не подтверждены
