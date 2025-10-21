"Едят собак": в Хмельницкой области расследуют резонансное дело о жестоком обращении с животными

$41.760.03
14:07
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
21 октября, 07:32
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
рф ночью атаковала Украину баллистикой, 58 из 98 вражеских дронов обезврежены
21 октября, 05:40
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail
21 октября, 05:58
Атака РФ на критическую инфраструктуру Черкасской области: есть повреждения, жертв нет
21 октября, 06:26
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемым
21 октября, 07:50
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix
12:00
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениями
13:53
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемым
21 октября, 07:50
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
21 октября, 06:03
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбасками
20 октября, 15:48
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:22
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Белоус
Виктор Орбан
Джорджия Мелони
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Киевская область
Белый дом
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix
12:00
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail
21 октября, 05:58
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм
20 октября, 15:55
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется
19 октября, 04:31
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили
18 октября, 06:19
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Грибы
Золото

"Едят собак": в Хмельницкой области расследуют резонансное дело о жестоком обращении с животными

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Правоохранители расследуют случай жестокого обращения с животными в селе Вишневчик после заявления UAnimals. Местная семья подозревается в убийстве и употреблении собак, но факты пока не подтверждены.

"Едят собак": в Хмельницкой области расследуют резонансное дело о жестоком обращении с животными

В селе Вишневчик Каменец-Подольского района правоохранители расследуют случай жестокого обращения с животными после заявления юристов зоозащитной организации UAnimals о том, что местная семья убивает и ест собак, пишет УНН со ссылкой на прокуратуру Хмельницкой области.

Детали

Как сообщили зоозащитники, в селе Вишневчик Хмельницкой области местная семья убивает собак и употребляет их в пищу, о чем организации стало известно через сообщения в соцсетях.

В селе Вишневчик Хмельницкой области семья ест собак. Юристы UAnimals подали заявление о жестоком обращении. Об этой страшной истории мы узнали из сообщений местной жительницы Анны Шмыглюк в июле этого года. По свидетельствам женщины, ее соседи жестоко убивают и едят собак. Один из таких случаев Анна видела собственными глазами. Соседи же утверждают, что это "лекарство от туберкулеза", и что у них болеет ребенок

- сообщили в UAnimals.

Как указано, заявление было подано еще в июле вместе с просьбой начать досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными по статье 299 Уголовного кодекса Украины. По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 2-3 лет с конфискацией животных.

Полиция начала досудебное расследование, но не изъяла животных. Госпожа Анна утверждает, что полицейские имели видео с бодикамер, но не приобщили его к материалам дела. По ее словам, на видео видны следы крови на месте совершения преступления, а также других собак во дворе.

Сегодня, 21 октября, прокуратура Хмельницкой области сообщила, что по этому делу начато досудебное расследование.

Каменец-Подольской окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Как указано, основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала опубликованная в Telegram-канале информация об убийствах собак в одном из сел Каменец-Подольского района.

Правоохранители добавляют, что допрошена заявительница и другие свидетели, проведен осмотр дома семьи, на которых указывает заявительница и назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время факты жестокого обращения с животными не подтверждены

 - сообщили в прокуратуре.

Привязал цепью к автомобилю собаку и тащил – правоохранители сообщили о подозрении мужчине
16.10.25, 19:27

Алена Уткина

