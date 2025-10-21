"Едят собак": в Хмельницкой области расследуют резонансное дело о жестоком обращении с животными

В селе Вишневчик Каменец-Подольского района правоохранители расследуют случай жестокого обращения с животными после заявления юристов зоозащитной организации UAnimals о том, что местная семья убивает и ест собак, пишет УНН со ссылкой на прокуратуру Хмельницкой области.

Как сообщили зоозащитники, в селе Вишневчик Хмельницкой области местная семья убивает собак и употребляет их в пищу, о чем организации стало известно через сообщения в соцсетях.

В селе Вишневчик Хмельницкой области семья ест собак. Юристы UAnimals подали заявление о жестоком обращении. Об этой страшной истории мы узнали из сообщений местной жительницы Анны Шмыглюк в июле этого года. По свидетельствам женщины, ее соседи жестоко убивают и едят собак. Один из таких случаев Анна видела собственными глазами. Соседи же утверждают, что это "лекарство от туберкулеза", и что у них болеет ребенок