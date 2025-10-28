Тащил животное за автомобилем: обидчика собаки из Ивано-Франковской области отправили под стражу на 60 суток

Житель Ивано-Франковской области, который привязал собаку к автомобилю и тащил ее по дороге, теперь на время следствия будет находиться под стражей без права внесения залога. За такое жестокое обращение с животным мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога жителю Большовцевской территориальной громады, который привязал свою собаку цепью к автомобилю и тащил ее по дороге. В соответствии с санкцией инкриминируемой статьи, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет - сообщили правоохранители.

Напомним

10 октября в полицию Галича поступило сообщение от местной женщины, что ее сосед жестоко обращался с собакой: он привязал животное к автомобилю и тащил его по дороге. От полученных травм собака вскоре погибла.

Полицейские быстро установили личность обидчика и сообщили ему о подозрении по статье "Жестокое обращение с животными". 27 октября суд постановил держать мужчину под стражей на 60 суток без права внесения залога.

