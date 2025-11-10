В Харьковской области мужчина расстрелял двух собак из охотничьего ружья, которых выгуливала местная женщина

$41.980.11
13:36 • 22442 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
13:10 • 30426 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
12:12 • 27070 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 41072 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
10 ноября, 09:50 • 78489 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
10 ноября, 09:28 • 40503 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 44140 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 38707 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 30802 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54507 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
публикации
Эксклюзивы
россиянам нужны не территории, а уничтожение Украины как нации и государства - Зеленский
10 ноября, 08:49 • 22843 просмотра
В большинстве областей графики отключений света до конца суток, потребление высокое - Укрэнерго
10 ноября, 08:51 • 20815 просмотра
Галущенко и Гринчук могут потерять свои должности: в Раду внесли соответствующие заявление и постановление
10 ноября, 09:27 • 38232 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть
10:51 • 44755 просмотра
Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования
10:55 • 42411 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькой
14:34 • 8790 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове
13:27 • 13291 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победители
13:25 • 10955 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть
10:51 • 44931 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукцион
8 ноября, 14:30 • 67571 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьму
7 ноября, 17:09 • 115460 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
7 ноября, 17:00 • 183188 просмотра
В Харьковской области мужчина расстрелял двух собак из охотничьего ружья, которых выгуливала местная женщина

Киев • УНН

 • 1790 просмотра

Житель Богодуховского района Харьковщины застрелил двух собак из охотничьего ружья. 74-летний злоумышленник признался в содеянном, начато досудебное расследование.

В Харьковской области мужчина расстрелял двух собак из охотничьего ружья, которых выгуливала местная женщина

В Харьковской области житель одного из поселков Богодуховского района выстрелил из охотничьего ружья в двух собак, которых выгуливала 61-летняя женщина. Животные погибли. Об этом сообщает полиция Харьковской области, пишет УНН.

7 ноября в отделение полиции № 1 Богодуховского РВП поступило сообщение о том, что неизвестный застрелил домашних животных, - сообщили правоохранители

- сообщили правоохранители.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выяснили, что житель одного из поселков Богодуховского района произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в собак, которых выгуливала 61-летняя женщина.

Полицейскими проведен осмотр места происшествия с участием ветеринара. Животные были изъяты и направлены для дальнейшего хранения в специализированное учреждение.

Сотрудники полиции установили личность 74-летнего злоумышленника, который признался в содеянном и добровольно выдал правоохранителям имеющееся у него ружье.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Полиция Харьковщины напоминает гражданам, жестокое обращение с животными является уголовным преступлением. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Тащил животное за автомобилем: обидчика собаки из Ивано-Франковской области отправили под стражу на 60 суток
28.10.25, 19:59 • 2946 просмотров

Ольга Розгон

Животные
Национальная полиция Украины
Харьковская область