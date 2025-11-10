В Харьковской области мужчина расстрелял двух собак из охотничьего ружья, которых выгуливала местная женщина
Киев • УНН
Житель Богодуховского района Харьковщины застрелил двух собак из охотничьего ружья. 74-летний злоумышленник признался в содеянном, начато досудебное расследование.
В Харьковской области житель одного из поселков Богодуховского района выстрелил из охотничьего ружья в двух собак, которых выгуливала 61-летняя женщина. Животные погибли. Об этом сообщает полиция Харьковской области, пишет УНН.
7 ноября в отделение полиции № 1 Богодуховского РВП поступило сообщение о том, что неизвестный застрелил домашних животных, - сообщили правоохранители
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выяснили, что житель одного из поселков Богодуховского района произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в собак, которых выгуливала 61-летняя женщина.
Полицейскими проведен осмотр места происшествия с участием ветеринара. Животные были изъяты и направлены для дальнейшего хранения в специализированное учреждение.
Сотрудники полиции установили личность 74-летнего злоумышленника, который признался в содеянном и добровольно выдал правоохранителям имеющееся у него ружье.
По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Полиция Харьковщины напоминает гражданам, жестокое обращение с животными является уголовным преступлением. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
