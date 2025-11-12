В сети сообщили о массовом отравлении собак: за дело взялась полиция
Киев • УНН
Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животными в Ровенском районе. В селе Малая Любаша неизвестные лица отравили более 15 собак.
В сети сообщили о массовом отравлении собак в Ровенской области, полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с животными, сообщили в среду в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, инцидент произошел в Ровенском районе.
"Сегодня, 12 ноября, во время мониторинга в одной из социальных сетей было обнаружено сообщение, что в селе Малая Любаша неизвестные лица отравили более 15 собак", - говорится в сообщении.
Выявленную информацию полицейские, как указано, зарегистрировали и проводят по этому факту проверку.
