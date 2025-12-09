У Полтаві чоловіка відправили під домашній арешт за нацькування собаки на поліцейських, пса повернули родині
Київ • УНН
Власнику собаки, який 5 грудня нацькував тварину на поліцейських у Полтаві, повідомили про підозру та помістили під цілодобовий домашній арешт. Собаку, після перевірки документів та щеплень, 8 грудня передали родичці підозрюваного.
Власнику собаки, який напав на поліцейських у Полтаві, повідомили про підозру і помістили під домашній арешт, а самого пса повернули родині власника, повідомили у Нацполіції, пише УНН.
Деталі
Подія сталася 5 грудня на вулиці Сковороди в Полтаві.
"За даними слідства, тварину нацькував 30-річний місцевий житель", - ідеться у повідомленні.
Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням службових обов’язків). За ухвалою суду він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
За даними поліції, 8 грудня після перевірки документів та наявності всіх необхідних щеплень, собаку, який напав на двох працівників поліції, слідчий передав родині, де вона утримувалася раніше. Тварину отримала родичка підозрюваного.
