$42.070.01
49.020.03
ukenru
07:23 • 460 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 1506 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 14387 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 26565 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 25372 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 30686 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 29880 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 32355 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 42603 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 38564 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Полтаві чоловіка відправили під домашній арешт за нацькування собаки на поліцейських, пса повернули родині

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Власнику собаки, який 5 грудня нацькував тварину на поліцейських у Полтаві, повідомили про підозру та помістили під цілодобовий домашній арешт. Собаку, після перевірки документів та щеплень, 8 грудня передали родичці підозрюваного.

Власнику собаки, який напав на поліцейських у Полтаві, повідомили про підозру і помістили під домашній арешт, а самого пса повернули родині власника, повідомили у Нацполіції, пише УНН.

Деталі

Подія сталася 5 грудня на вулиці Сковороди в Полтаві.

"За даними слідства, тварину нацькував 30-річний місцевий житель", - ідеться у повідомленні.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням службових обов’язків). За ухвалою суду він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

За даними поліції, 8 грудня після перевірки документів та наявності всіх необхідних щеплень, собаку, який напав на двох працівників поліції, слідчий передав родині, де вона утримувалася раніше. Тварину отримала родичка підозрюваного.

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Тварини
Цивільний кодекс України
Національна поліція України
Полтава