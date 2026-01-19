Як допомогти собаці під час обстрілів: поради поліцейського-кінолога

Під час вибухів наші улюбленці переживають сильний стрес - їхній слух значно гостріший за людський. Паніка, тремтіння, скавчання чи спроби сховатися - це не непослух, а інстинкт. Про це повідомляє Національна поліція України, інформує УНН.

Деталі

Поліцейський-кінолог, начальник кінологічного центру Поліція Черкаської області Павло Садохов розповів, як діяти правильно:

не кричіть і не карайте собаку за страх;

не тягніть силоміць зі сховку;

не закривайте й не зав’язуйте вуха - це боляче і лише посилює паніку;

говоріть спокійним голосом;

дозвольте сховатися у безпечному місці;

за можливості створіть фоновий шум (музика, телевізор).

Пам’ятайте: налякана тварина може поводитися нетипово й навіть проявити агресію. У такі моменти не робіть різких рухів і не торкайтесь без потреби - радить фахівець.

Він також рекомендує господарям "підготуватися заздалегідь":

облаштуйте для собаки тихе місце без вікон, покладіть туди її улюблені речі.

якщо обстріл застав на вулиці — швидко шукайте укриття, зберігаючи спокій.

якщо стрес не минає (відмова від їжі, постійне тремтіння, агресія) — зверніться до ветеринара.

"Бережімо тих, хто повністю залежить від нас", - закликав поліцейський-кінолог.

Нагадаємо

Поліцейські спецпідрозділу "Білий Янгол" евакуювали чоловіка з собакою з прифронтового села. Він втратив дім через війну та заблукав, маючи проблеми із зором. Екіпаж знайшов їх та доставив у безпечне місце.

У Полтаві чоловіка відправили під домашній арешт за нацькування собаки на поліцейських, пса повернули родині