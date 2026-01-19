$43.180.08
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 13424 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 15987 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 18334 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 19035 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 22404 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 15902 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 36860 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 35733 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18441 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Як допомогти собаці під час обстрілів: поради поліцейського-кінолога

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Національна поліція України розповіла, як діяти власникам домашніх тварин під час вибухів. Кінолог Павло Садохов радить не карати тварину за страх, не тягнути зі схованки та створити фоновий шум.

Як допомогти собаці під час обстрілів: поради поліцейського-кінолога

Під час вибухів наші улюбленці переживають сильний стрес - їхній слух значно гостріший за людський. Паніка, тремтіння, скавчання чи спроби сховатися - це не непослух, а інстинкт. Про це повідомляє Національна поліція України, інформує УНН.

Деталі

Поліцейський-кінолог, начальник кінологічного центру Поліція Черкаської області Павло Садохов розповів, як діяти правильно:

  • не кричіть і не карайте собаку за страх;
    • не тягніть силоміць зі сховку;
      • не закривайте й не зав’язуйте вуха - це боляче і лише посилює паніку;
        • говоріть спокійним голосом;
          • дозвольте сховатися у безпечному місці;
            • за можливості створіть фоновий шум (музика, телевізор).

              Пам’ятайте: налякана тварина може поводитися нетипово й навіть проявити агресію. У такі моменти не робіть різких рухів і не торкайтесь без потреби

              - радить фахівець.

              Він також рекомендує господарям "підготуватися заздалегідь":

              • облаштуйте для собаки тихе місце без вікон, покладіть туди її улюблені речі.
                • якщо обстріл застав на вулиці — швидко шукайте укриття, зберігаючи спокій.
                  • якщо стрес не минає (відмова від їжі, постійне тремтіння, агресія) — зверніться до ветеринара.

                    "Бережімо тих, хто повністю залежить від нас", - закликав поліцейський-кінолог.

                    Нагадаємо

                    Поліцейські спецпідрозділу "Білий Янгол" евакуювали чоловіка з собакою з прифронтового села. Він втратив дім через війну та заблукав, маючи проблеми із зором. Екіпаж знайшов їх та доставив у безпечне місце.

                    Вадим Хлюдзинський

                    Суспільство
                    Тварини
                    Війна в Україні
                    Національна поліція України