Як допомогти собаці під час обстрілів: поради поліцейського-кінолога
Київ • УНН
Національна поліція України розповіла, як діяти власникам домашніх тварин під час вибухів. Кінолог Павло Садохов радить не карати тварину за страх, не тягнути зі схованки та створити фоновий шум.
Під час вибухів наші улюбленці переживають сильний стрес - їхній слух значно гостріший за людський. Паніка, тремтіння, скавчання чи спроби сховатися - це не непослух, а інстинкт. Про це повідомляє Національна поліція України, інформує УНН.
Деталі
Поліцейський-кінолог, начальник кінологічного центру Поліція Черкаської області Павло Садохов розповів, як діяти правильно:
- не кричіть і не карайте собаку за страх;
- не тягніть силоміць зі сховку;
- не закривайте й не зав’язуйте вуха - це боляче і лише посилює паніку;
- говоріть спокійним голосом;
- дозвольте сховатися у безпечному місці;
- за можливості створіть фоновий шум (музика, телевізор).
Пам’ятайте: налякана тварина може поводитися нетипово й навіть проявити агресію. У такі моменти не робіть різких рухів і не торкайтесь без потреби
Він також рекомендує господарям "підготуватися заздалегідь":
- облаштуйте для собаки тихе місце без вікон, покладіть туди її улюблені речі.
- якщо обстріл застав на вулиці — швидко шукайте укриття, зберігаючи спокій.
- якщо стрес не минає (відмова від їжі, постійне тремтіння, агресія) — зверніться до ветеринара.
"Бережімо тих, хто повністю залежить від нас", - закликав поліцейський-кінолог.
Нагадаємо
Поліцейські спецпідрозділу "Білий Янгол" евакуювали чоловіка з собакою з прифронтового села. Він втратив дім через війну та заблукав, маючи проблеми із зором. Екіпаж знайшов їх та доставив у безпечне місце.
