Маколей Калкін та Бренда Сонг відповіли на чутки про їхнє таємне весілля

Маколей Калкін та Бренда Сонг спростували припущення, що вже таємно одружилися, після курйозу на вечірці напередодні церемонії "Еммі-2026". Про реакцію пари повідомляє E! News, пише УНН.

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Під час появи пари на червоній доріжці фотограф звернувся до них як до "містера та місіс Калкін". Сонг одразу його виправила, давши зрозуміти, що весілля ще попереду.

Ще ні! Ще ні! Скоро! – відповіла 38-річна акторка.

Можливо, колись – якщо мені пощастить! – Калкін підтримав жарт нареченої.

Разом майже 10 років

Сонг і 46-річний Калкін почали зустрічатися у 2017 році. У пари двоє синів – Дакота, який народився у 2021 році, та Карсон, який з'явився на світ у 2022-му.

Зірка "Сам удома" вперше освідчився Сонг у 2022 році, а нещодавно зробив повторну пропозицію, залучивши до неї їхніх синів. Попри заручини, пара поки не повідомляла, коли саме планує весілля.

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